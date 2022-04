Bloodhunt est-il cross-play ?

Bloodhunt, le cross-play disponible ?

Le studio de développement Sharkmob s'est, lui aussi, plié à la tendance des battle royale. En effet, Vampire: The Masquerade - Bloodhunt (de son nom complet), est une adaptation de la licence, pour le genre battle royale. Si un accès anticipé était disponible en fin d'année 2021, le titre revient, de façon définitive, en ce début d'année 2022. De ce fait, plusieurs joueurs se demandent si Bloodhunt est est compatible avec la fonctionnalité cross-play.Avant tout, rappelons que la fonctionnalité du cross-play permet aux joueurs, venant de différentes plateformes de jeu, de profiter d'un titre ensemble. Par exemple,, pour ne citer que cet exemple, propose effectivement du cross-play, car les personnes sévissant sur PC peuvent jouer au battle royale avec les joueurs venant des consoles PlayStation et Microsoft.Pour en revenir à Bloodhunt et à la question du cross-play, sachez que. Et ce, dès la sortie officielle du titre. De ce fait, les joueurs et les joueuses sur PS5 pourront rencontrer des alliés ou adversaires profitant de la version PC du battle royale. Et inversement. Ce qui est toujours un avantage pour attirer un plus grand nombre de joueurs.D'ailleurs, si nous pouvons penser qu'un déséquilibre naîtra entre ces derniers, puisque le combo clavier/souris étant généralement plus avantageux, les développeurs de chez Sharkmob se sont exprimés à ce sujet : « Avec les améliorations que nous avons apportées pour les manettes de jeu, nous espérons que l'équilibre entre les deux manières de jouer sera assez similaire. Nous évaluerons et continuerons de peaufiner les paramètres en fonction de vos commentaires et des données que nous percevrons ».Finalement, les configurations PC requises pour jouer à Bloodhunt sont connues, depuis un petit moment maintenant. Nous vous les rappelons dans notre article dédié Pour le moment, aucune sortie de Bloodhunt sur les consoles Xbox n'est prévue.