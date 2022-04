Bloodhunt : Détails sur la version PS5 (Modes graphiques, DualSense, 3D Audio)

Bloodhunt, modes graphiques sur PS5

Quality mode : 30 FPS et 4K

: 30 FPS et 4K Performance mode : 60 FPS Et 1440P



Bloodhunt, DualSense et 3D Audio

La sortie de Vampire: The Masquerade - Bloodhunt (de son nom complet) étant fixée au 27 avril prochain, la communication commence à s'intensifier autour du battle royale de Sharkmob, alors qu'il ne reste plus que quelques jours à patienter avant son lancement officiel.Récemment,sont arrivées sur la Toile. Il est, donc, temps de faire un point récapitulatif.La version PS5 de Bloodhunt proposera, au lancement officiel du titre. Nous vous les détaillons dans ce qui suit :Ainsi, comme vous pouvez le voir, vous pourrez privilégier le rendu graphique, au détriment des FPS. Et inversement. Il sera certainement possible de modifier le mode graphique désiré depuis le menu du jeu.Il se peut que les développeurs déploient par la suite, soit dans un avenir plus ou moins proche, d'autres modes graphiques pour la version PS5 de Bloodhunt. Or, à l'heure actuelle, ils n'ont pas donné de précisions à ce sujet.Par ailleurs,. Ainsi, elle permettra aux joueurs et aux joueuses, équipés d'accessoires disposant de ladite technologie (comme le casque PS5 Pulse 3D, par exemple), d'avoir une bonne spatialisation des sons et d'appréhender au mieux ce qui se déroule autour d'eux.Finalement, Bloodhunt prendra en charge les fonctionnalités de la DualSense, notamment quant à ses gâchettes adaptatives et son système de vibration. Dans ce sens, et d'après les propos de Jaqub Ajmal, Global Community Manager de Sharkmob, sur Blog.playstation.com : « Les gâchettes et les vibrations adaptatives du controller DualSense nous permettent de vous faire vraiment ressentir le poids de la bataille, puisque vous ressentez l'impact de chaque attaque et arme puissante ».Pour rappel,débarque. Le titre est, d'ailleurs,