Bloodhunt a des idées sur le long terme pour ajouter du contenu

En cette fin de mois d'avril 2022, Vampire : The Masquerade - Bloodhunt s'est rendu disponible sur PC et PlayStation 5, et les premiers retours sont plutôt positifs. Étant donné qu'il s'agit d'un battle royale, free-to-play qui plus est, la communauté se demande si du contenu sera ajouté par la suite, ce qui sera le cas., sans toutefois nous en dire davantage. « Nous nous projetons loin dans l'avenir en ce qui concerne la planification générale de base », des propos ambitieux, si le succès perdure. Cela veut donc dire que les développeurs ont de nombreuses idées et souhaitent soutenir Bloodhunt sur le très long terme, ce qui est une bonne chose pour fidéliser son public.Néanmoins, il n'y a aucune planification concernant tel ou tel ajout, notamment par ce que « les délais d'exécution sont assez longs » entre l'idée, la conception et la mise en place. Du côté des nouveautés,et probablement des armes. À plus long terme, il se peut que des cartes et des modes inédits, comme le duo par exemple, soient ajoutés. Mais il faudra attendre avant d'en savoir plus, comme l'a fait comprendre le studio. Bloodhunt reste disponible en free-to-play sur Steam et PS5. Si vous avez besoin d'aide pour choisir votre personnage, nous vous proposons une tier list des meilleurs Archétypes