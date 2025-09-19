Vous attendez (encore) un remake de Bloodborne ? Vous allez être déçu

Alors que la communauté réclame depuis des années un retour de Bloodborne sur PS5 ou PC, un insider affirme qu'aucun projet de remake ou de remaster n'est en cours chez Sony.
Sorti en 2015 sur PlayStation 4
, Bloodborne
reste l'un des titres les plus acclamés de FromSoftware et possède une très forte communauté. Mais près de dix ans plus tard, les joueurs attendent toujours un portage moderne ou une suite. La dernière rumeur vient toutefois doucher les espoirs, puisque selon un insider réputé, aucun remake n'est en développement
.
L'idée d'un remake enterrée
Lors d'un épisode du Game Mess Podcast
, l'insider Jeff Grubb
a clarifié la situation. Après avoir récemment pris des nouvelles du projet, il affirme que « rien n'est en cours pour Bloodborne
» et qu'il ne faut donc rien attendre de la part de Sony à court terme. Que ce soit un remake, un remaster ou même un simple portage sur PS5 en version native.
Un coup dur pour les fans qui espéraient au minimum un portage PS5 ou PC
. Chaque State of Play ravive ces attentes, mais à chaque fois la déception est au rendez-vous. Et pour encore quelques mois, a minima.
La confusion autour de The Duskbloods
Lorsque FromSoftware a dévoilé The Duskbloods
sur Nintendo Switch 2, beaucoup ont cru à une suite spirituelle de Bloodborne. L'esthétique sombre et le design des créatures rappelaient fortement Yharnam. Mais rapidement, les développeurs ont confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un projet lié à la licence.
Une décision entre les mains de Sony
La principale raison de ce statu quo semble tenir à un fait simple, Sony détient la licence Bloodborne
. Tant que l'éditeur ne donne pas son feu vert, aucune suite ou remake ne verra le jour, même si FromSoftware était partant.
Pour aggraver la frustration, Sony a récemment envoyé une DMCA au moddeur ayant créé un patch 60 FPS pour le jeu
, renforçant l'impression que la firme ne souhaite pas relancer le projet pour l'instant, même lorsqu'il s'agit d'un travail réalisés par des amateurs et fans du jeu.
Qu'il s'agisse d'un remake
, d'un remaster
ou d'un simple patch next-gen, l'attente reste immense. Mais pour le moment, les nouvelles sont claires, Bloodborne restera confiné à la PS4
. Espérons pour la communauté que Sony change d'avis.
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