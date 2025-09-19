Vous attendez (encore) un remake de Bloodborne ? Vous allez être déçu

Bloodborne est un action-RPG développé par FromSoftware et sorti en 2015 sur PlayStation 4. Incarnez un chasseur dans la cité gothique de Yharnam, affrontez des créatures cauchemardesques dans des combats rapides et exigeants, et explorez un univers sombre inspiré de Lovecraft. Considéré comme un chef-d'œuvre, il reste un incontournable du genre.