Bloodborne : Une adaptation est en préparation

Sony a, récemment, annoncé un projet d'adaptation pour le jeu à succès, Bloodborne.

À lire également Vous attendez (encore) un remake de Bloodborne ? Vous allez être déçu

Un film Bloodborne est prévu

PlayStation's “Bloodborne” video game is being developed into an R-rated animated movie for Sony Pictures.



The studio promises fans the movie adaptation will be “very true” to the gory spirit of the video game.https://t.co/K4p3jTmdFw pic.twitter.com/yceP7URwdY — Variety (@Variety) April 14, 2026

Jacksepticeye est impliqué dans le projet

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Si beaucoup de joueurs et de joueuses espèrent un portage desur PC ou encore un remake, c'est une toute autre nouvelle concernant le titre de FromSoftware qui les attend en ce jour. Comme annoncé très récemment,En effet, lors de la CinemaCon de cette année 2026, Sony Pictures a fait une annonce plutôt surprenante :. À l'heure actuelle, nous ne possédons pas d'informations concernant le scénario, le casting ou encore le réalisateur en charge du projet d'adaptation.Néanmoins, Sony Pictures a précisé que, soit interdit aux moins de 17 ans selon la classification US. Comme reporté par Variety, le président de Sony Pictures, Sanford Panitch, a déclaré, durant l'événement, que le film Bloodborne sera « très fidèle » à l'œuvre vidéoludique et son ambiance.Autre chose surprenante :. Le projet est également produit par PlayStation Productions et Lurical Animation. Nul doute que de nouveaux détails concernant cette nouvelle adaptation seront partagés dans les mois à venir. Bien entendu, nous serons au rendez-vous pour vous tenir informés.En guise de conclusion, rappelons que, qui est sorti en 2015, est à retrouver sur PS4.