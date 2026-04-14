Bloodborne : Une adaptation est en préparation

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 14 avril 2026 à 10h42
Sony a, récemment, annoncé un projet d'adaptation pour le jeu à succès, Bloodborne.
Bloodborne : Une adaptation est en préparation
Si beaucoup de joueurs et de joueuses espèrent un portage de Bloodborne sur PC ou encore un remake, c'est une toute autre nouvelle concernant le titre de FromSoftware qui les attend en ce jour. Comme annoncé très récemment, un film d'animation basé sur Bloodborne est en cours de préparation.

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Un film Bloodborne est prévu

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En effet, lors de la CinemaCon de cette année 2026, Sony Pictures a fait une annonce plutôt surprenante : Bloodborne va avoir le droit à son film d'animation. À l'heure actuelle, nous ne possédons pas d'informations concernant le scénario, le casting ou encore le réalisateur en charge du projet d'adaptation.

Néanmoins, Sony Pictures a précisé que le long-métrage d'animation de Bloodborne est classé R, soit interdit aux moins de 17 ans selon la classification US. Comme reporté par Variety, le président de Sony Pictures, Sanford Panitch, a déclaré, durant l'événement, que le film Bloodborne sera « très fidèle » à l'œuvre vidéoludique et son ambiance.


Jacksepticeye est impliqué dans le projet

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Autre chose surprenante : le vidéaste et YouTubeur irlandais Seán McLoughlin, alias Jacksepticeye, est impliqué dans la production du film d'animation Bloodborne. Le projet est également produit par PlayStation Productions et Lurical Animation. Nul doute que de nouveaux détails concernant cette nouvelle adaptation seront partagés dans les mois à venir. Bien entendu, nous serons au rendez-vous pour vous tenir informés.

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En guise de conclusion, rappelons que Bloodborne, qui est sorti en 2015, est à retrouver sur PS4.
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