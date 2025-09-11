BioShock : Toujours en développement, le film adaptera l'histoire de cet opus apprécié

Annoncée pour la première fois en 2022, l'adaptation de BioShock inquiète les joueurs car peu d'informations ont été partagées. En vue de les rassurer, le producteur du film a donné de nouveaux détails sur le scénario et le jeu adapté.
Après Uncharted, Borderlands
, Silent Hill ou encore Gran Turismo, l'une des prochaines licences vidéoludiques qui aura droit à une adaptation live est BioShock. Le projet, confié à Netflix, est actuellement en cours de production
, mais peu généreux en informations. D'ailleurs, de nombreuses personnes ont pensé que le projet avait été potentiellement suspendu au regard du peu de nouvelles partagées.
Mais une récente interview de Roy Lee
(le producteur du film) a mis fin à ces rumeurs. Le film BioShock est toujours d'actualité et Roy Lee a révélé un détail important sur le projet.
Une adaptation de BioShock qui reviendra aux origines
Comme vous le savez, la saga BioShock compte 3 jeux et un quatrième opus actuellement en développement
. Cependant, Netflix n'avait pas encore annoncé lequel des 3 jeux allait être l'inspiration principale pour cette adaptation. Pour permettre à un large public de se familiariser avec l'univers Steampunk de la franchise de 2K, le premier jeu semble le choix le plus logique. Même s'il a donné peu de précisions, Roy Lee a confirmé que l'intrigue du premier jeu serait bien au centre de cette adaptation
.
Netflix veut que tout reste secret. Mais il sera certainement basé sur le premier jeu BioShock.
Les fidèles de la première heure pourront donc redécouvrir le premier jeu BioShock (présent notamment dans BioShock: The Collection
) au travers de cette adaptation. Si celle-ci parvient à séduire des spectateurs n'ayant pas joué au premier opus, ce film pourrait être une bonne introduction
qui inciterait à découvrir les autres titres, puis BioShock 4.
Pas de date de sortie pour le moment
Si l'information est officielle, aucun autre détail précis n'a été partagé. En effet, Roy Lee précise que les équipes d'écriture travaillent en ce moment même sur le scénario du film
. Quant à la date de sortie de cette nouvelle adaptation, elle n'a pas encore été évoquée par Netflix. Il ne reste donc plus qu'à sagement patienter jusqu'à une nouvelle révélation en lien avec le projet.
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