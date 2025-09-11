BioShock : Toujours en développement, le film adaptera l'histoire de cet opus apprécié



le 11 septembre 2025 à 16h50 Publié par Justine Manchuelle le 11 septembre 2025 à 16h50

Annoncée pour la première fois en 2022, l'adaptation de BioShock inquiète les joueurs car peu d'informations ont été partagées. En vue de les rassurer, le producteur du film a donné de nouveaux détails sur le scénario et le jeu adapté.