BioShock : Le film aurait pu être réalisé par Guillermo del Toro, mais…

L'adaptation de BioShock est actuellement en cours de production, même si aucune date de sortie n'est prévue. Mais Guillermo del Toro a fait une révélation étonnante sur le projet qui aurait pu combler de joie ses admirateurs.

Si l'adaptation live de BioShock : The Collection est très silencieuse, elle n'est pas abandonnée pour autant. En septembre 2025, son producteur confiait que le projet était toujours en cours, même s'il n'a pas de date de sortie. Cependant, les questions se multiplient chez les admirateurs de la franchise : qui figure au casting, quelle histoire sera racontée et qui est le réalisateur ?

Ce nom est encore confidentiel, mais un célèbre réalisateur a décidé de s'exprimer à ce sujet. Lors d'un entretien avec IGN, Guillermo del Toro a confié qu'il aurait adoré travailler sur cette adaptation. Il a même tenté de réaliser cette version, mais le projet a rapidement tourné court.

Des conversations désastreuses avec les créateurs de BioShock

Dans un premier temps, le réalisateur a échangé quelques messages avec les créateurs de BioShock pour présenter son idée. Mais ces conversations se seraient très mal passées, forçant Guillermo del Toro à abandonner cette idée.

Vous savez, pour BioShock, nous avons eu quelques échanges téléphoniques. C'étaient probablement deux des conversations les plus désastreuses que j'aie jamais eues.

Le réalisateur ne donne pas plus de précisions à ce sujet. Même s'il n'a pas abouti, le projet n'a pas empêché Guillermo del Toro de continuer à jouer aux jeux vidéo et qu'il aime « se perdre pendant des heures » dans l'univers de BioShock.

Guillermo del Toro, un joueur aux goûts hétéroclites

Pendant le même entretien, le réalisateur a révélé certains de ses jeux préférés. Il aime notamment Shadow of the Colossus, Left 4 Dead, Death Stranding et Dead Cells, même s'il avoue détester le concept de « Die and Retry ». Toutefois, Guillermo del Toro ajoute que le jeu auquel il joue le plus est Angry Birds. Il précise d'ailleurs que « Chaque jour de ma vie, à chaque moment de libre, je joue encore à Angry Birds ».