Biomutant partage sa date de sortie

Date de sortie de Biomutant

Biomutant is coming to PC, PlayStation 4, and Xbox One on May 25th, 2021. pic.twitter.com/qVdTMaxxS5 — Biomutant (@Biomutant) January 26, 2021

Alors qu'il devait initialement voir le jour en 2019,, sans donner de fenêtre jusqu'à il y a peu, dans le but de prendre le temps de développer le jeu dont rêvaient les développeurs, à savoir le studio indépendant Experiment 101. Sans crier gare et en toute sobriété,C'est via un simple tweet et un petit communiqué de presse que nous apprenons que. Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui attendaient sa sortie depuis son annonce en juillet 2017, puisqu'il avait séduit de nombreux joueurs amateurs de RPG, d'autant plus que l'univers est ici très original, avec un vaste monde ouvert, peuplé d'animaux avec une morphologie et des comportements humains.Ici, suite à une épidémie, les tribus sont divisées et se font la guerre. Nous incarnons un personnage qui sera largement personnalisable et qui maîtrise à la perfection le kung-fu. Le but est simple : tenter de sauver le monde. Experiment 101 a vu les choses en grands pour Biomutant, puisque les différentes actions des joueurs auront des conséquences sur la suite de l'aventure, et l'artisanat permettra de confectionner de nombreuses armes.De plus amples informations seront dévoilées d'ici sa sortie,. Il n'est pas impossible qu'il fasse son arrivée sur PS5 et Xbox Series X/S plus tard.