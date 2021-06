Biomutant : La mise à jour 1.4 est disponible

Il est maintenant possible d'ajouter un curseur de flou dans les paramètres.

Amélioration sur la qualité des butins.

Réduction des objets de soins.

Diverses améliorations sonores.

Nombreuses corrections apportées au combat, ainsi que quelques ajustements pour la caméra, pour que ce soit plus fluide. Suppression du ralenti en fin de combat pour les affrontements courts.

Comme promis par les développeurs il y a quelques jours, suite au lancement mitigé de, Experiment 101 vient de, visant à améliorer de nombreux points, tout en corrigeant plusieurs bugs rencontrés par les joueurs. D'ores et déjà disponible sur PC, elle le sera un peu plus tard sur consoles. Nous vous proposons ci-dessousAinsi, dans le tutoriel, pour que le joueur ne soit pas très vite ennuyé,et les butins et combats plus nombreux. Certaines lignes de dialogues du Fossile, de Glop et Gizmo ont également été supprimées. Du côté du narrateur, celui-ci interviendra plus vite, puisque la quantité de « yaourt » (lorsque les PNG parlent) a été réduite. Enfin,, avec des dégâts subits plus importants et une vitesse d'attaque des ennemis accrue.Pour le reste, voici en bref les modifications :Ajoutons à cela de nombreuses corrections de bugs., notamment grâce aux changements effectués sur le son et les combats. Vous pouvez toujours consulter le(en anglais). D'autres mises à jour, probablement moins importantes, arriveront ces prochaines semaines, en fonction du retour des joueurs.est, pour rappel, disponible sur PC, PS4 et Xbox One depuis ce 25 mai et notre test est consultable ici .