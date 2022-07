Biomutant arrive sur PS5 et Xbox Series

PS5 Le mode Qualité : 4K en 30 FPS. Le mode Qualité débridée : 4K en 50-60 FPS. Le mode Performance : 1440p en 60 FPS.

Xbox Series Le mode Qualité : 4K en 30 FPS pour Series X - 1440p en 30 FPS pour Series S. Le mode Qualité débridée : 4K en 50-60 FPS pour Series X - 1440p en 50-60 FPS pour Series S. Le mode Performance : 1440p en 60 FPS pour Series X - 1080p en 60 FPS pour Series S.



PC Édition Standard → 12,15 € au lieu de 59,99 €, soit 80 % de réduction.

PlayStation

Carte PSN de 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Développé par Experiment 101 et édité par THQ Nordic,est sorti au mois de mai de l'année 2021. À son lancement officiel, le soft avait su plaire aux joueurs et aux joueuses. Actuellement disponible sur PS4 et Xbox One, le titre arrive prochainement sur les dernières consoles de PlayStation et Microsoft, la PS5 et la Xbox Series.En effet, l'éditeur du jeu THQ Nordic, a récemment dévoilé un nouveau trailer indiquant que, dès. Ces versions sont affichées au prix de 39,99 €. En revanche, la mise à jour sera gratuite, pour les joueurs et les joueuses possédant déjà un exemplaire de Biomutant. Ces derniers pourront également retrouver leur progression.D'après les dernières informations partagées par THQ Nordic, disponibles sur leur site officiel , les versions PS5 et Xbox Series de Biomutant proposerontPar ailleurs, ces versions de Biomutant proposeront des temps de chargement plus rapides.est, pour rappel, disponible sur PC, PS4 et Xbox One depuis ce 25 mai 2021. Notre test est consultable ici . Si vous souhaitez vous le procurer à moindre coût, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :