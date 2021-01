Détail des différentes éditions de Biomutant et précommandes

Édition collector Biomutant

Une box collector

Le jeu en version boîte

Bande-son officielle

Un poster au format A1

Une figurine du héros

Édition Atomic Biomutant

Diorama détaillé de 60cm*25cm*30cm

Le jeu en version boîte

Steelbook

T-shirt

Tapis de souris de 80cm*35cm

Un poster au format A1

Bande-son officielle

Une box collector

À la surprise générale, puisque aucune annonce n'était attendue aussi soudainement, Biomutant a trouvé sa date de sortie ce 26 janvier, nous donnant rendez-vous pour le mois de mai, sur PC, PS4 et Xbox One. Si nous n'avons pas eu le droit à de nouvelles images,Que ce soit pour l'une ou l'autre des éditions, il faudra mettre le prix pour repartir avec les nombreux bonus. Vous trouverez tous les détails ci-dessous.Cette version inclut les éléments suivants, pour la somme de 109,99 euros. Possibilité de précommander via le site officiel Cette version inclut les éléments suivants, pour la somme de 399,99 euros. Possibilité de précommander via le site officiel . Notez qu'il s'agit d'une édition limitée, qui ne sera plus disponible une fois le jeu sorti.Bien évidemment,. La version standard, quant à elle, est vendue 59,99 euros.Pour rappel, Biomutant arrivera sur PC, PS4 et Xbox One le 25 mai prochain.