L'histoire

Une personnalisation poussée

Personnage

Armes

Monde ouvert

Gameplay

Combats

Déplacements

Un système de moral et de choix intéressant

Une expérience agréable malgré tout

Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous rappelons queest développé par Experiment 101, studio suédois, qui a vu les choses en grand. Annoncé en 2017, le titre n'a véritablement refait parler de lui qu'en 2020, en nous en disant un peu plus sur son ambitieux monde ouvert, inspiré selon les développeurs de Zelda Breath of the Wild ou Skyrim. L'aspect RPG est l'un des points les plus importants du jeu, tout comme la personnalisation du personnage et des armes.est attendu par une multitude de joueurs, qui ont été séduits par le pitch, la direction artistique ou tout simplement le genre.Nous allons revenir sur les points forts et les points faibles du jeu, afin que vous puissiez avoir un avis avant un potentiel achat, en essayant de vous limiter les spoilers de l'histoire.Pour faire bref, nous incarnons un personnage qui ne se souvient pas exactement comment il a fait pour arriver là où il en est, mais ses rencontres au cours de son aventure lui permettront de se rafraîchir la mémoire. Très vite, nous comprenons que son objectif est de sauver le monde (la planète Terre) qui n'est plus peuplé d'humains suite à une pollution massive, notamment. La planète est dorénavant habitée par toutes sortes de créatures qui semblent avoir muté, certaines voulant le bien, d'autres le mal, selon la tribu à laquelle elles appartiennent.Tout ne se passe pas de la meilleure façon dans ce nouveau monde, puisque l'Arbre-de-Vie (l'essence de ce nouveau monde) est en danger. C'est là que vous intervenez, pour tenter de le sauver, chose qui ne sera pas une mince affaire.Lors des différentes présentations de, la personnalisation du personnage a largement été mise en avant.que ce soit avant le lancement du jeu, puisqu'il faut choisir une classe et créer un personnage qui sera unique, étant donné que nombreux critères entrent en compte, mais aussi durant la partie. Biomutant étant un RPG, vous débloquerez de nombreux points en fonction de vos actions, pour améliorer plusieurs choses, allant des vêtements à des capacités spéciales sans oublier la résistance à certains types de dégâts. Vous pourrez alors axer l'évolution de votre personnage selon votre style de jeu et pourrez même tester plusieurs pouvoirs spéciaux, étant donné qu'il n'est pas difficile de débloquer de nouveaux points.Les armes sont également personnalisables. En explorant, vous trouverez des armes qu'il sera possible d'améliorer grâce à divers équipements aussi trouvés en fouillant des coffres cachés un peu partout. De ce fait,(dégâts, cadence de tir, chargeur), pour rendre les combats moins redondants, qui seront nombreux au début (voir plus bas).Toutefois, si vous jugez qu'aucune de vos armes ne peut satisfaire vos besoins,. Pour cela, il faudra notamment avoir un joli stock de ressources et de pièces, ou alors aller directement les acheter dans les camps alliés ou chez les marchands que vous croiserez sur la route. Il s'agit d'un excellent moyen d'obtenir de belles armes qui correspondent à votre façon de jouer et de rendre les combats plus faciles.et permet à ce que chacun des joueurs puisse trouver son bonheur et permet une certaine évolution durant la partie, avec un axe de progression qui se dessine et surtout, se ressent.Il est toujours difficile de faire un monde ouvert qui va convenir à tous les joueurs, mais celui proposé par Experiment 101 compte plusieurs atouts, bien qu'il ne soit pas le plus impressionnant que l'on ait pu voir. S'il n'est pas très vivant, hormis à des endroits bien spécifiques, il est en revanche très beau, avec des biomes variés, plus ou moins grands, dont les quêtes principales et annexes nous pousseront à visiter.et les développeurs nous incitent à explorer le moindre bâtiment abandonné. Toutefois, le manque de fioriture se fait ressentir, sans pour autant se retrouver dans un monde vide puisque rares sont les zones où il n'y a rien à faire. Qui plus est, durant vos périples, vous croiserez de nombreux groupes d'ennemis, pas bien compliqués à battre et qui peuvent parfois apporter de la distraction lors des déplacements., notamment à cause d'une introduction qui peine à avancer et pourrait même rebuter certains joueurs. Les premières heures de jeu sont assez linéaires et ne permettent pas réellement d'explorer l'environnement. Ce problème est cependant résolu après quelques missions réussies, nous donnant un peu plus de liberté et nous emmenant dans des lieux plus ouverts et, surtout, très beaux.Pour le gameplay en tant que tel, Experiment 101 n'a pas fait dans le compliqué. La prise en main est relativement facile et le joueur est bien accompagné pour apprendre à maîtriser les quelques mécaniques spécifiques du jeu. Tout est fait pour que le joueur se sente à l'aise et ne soit pas perdu par des combinaisons de touches ou des actions à faire pour avancer dans l'histoire. Malheureusement, certaines phases, comme les combats, sont pour la plupart assez ennuyantes une bonne partie du jeu.Les phases de combat sont très importantes et très nombreuses. Que ce soit pour capturer un avant-poste ou tout simplement mener à bien une mission, nous aurons une multitude d'affrontements durant toute la durée de la partie. La puissance des ennemis évoluera au fil de votre progression, d'où l'importance d'améliorer ses armes et ses équipements. Ce point est d'autant plus important que si vous ne le faites pas, les combats s'éterniseront, malgré la pléthore de possibilités.Outre les armes de corps à corps et de distance, vous pourrez utiliser des compétences spéciales qui vous seront d'une grande aide (empoisonner ses ennemis, infliger des dégâts spéciaux, etc.). En dépit de toutes ces possibilités,, notamment les combats contre les « boss », les quatre Mangemondes, dotés de points de vie plus importants. Pour exemple, pour affronter Porkipouf, il va falloir être patient à moins d'avoir très bien amélioré son arme, puisque la façon pour le battre est relativement barbante.Fort heureusement, après avoir mis la main sur des armes de qualité, les combats seront plus appréciables, parfois même expéditifs, bien que la majorité se ressemble et que le manque de diversité est cruel. Pour ne pas être lassé, nous vous conseillons de vous focaliser sur l'exploration.A contrario,. Que ce soit à pied, avec des animaux ou en véhicules, vous aurez un grand nombre de possibilités pour vous rendre d'un point A à un point B. Qui plus est, cela permet de découvrir les magnifiques environnements, et de faire quelques rencontres importantes pour évoluer dans l'aventure.Point positif pour celles et ceux qui veulent limiter la perte de temps pour se déplacer, il est possible de voyager rapidement grâce à des balises spéciales, que nous trouvons assez souvent. Fonctionnalité idéale pour réaliser des quêtes secondaires loin de sa position.Très vite, nous comprenons que. Nous pouvons même inviter ceux dont nous sommes les plus proches dans l'Arche, afin d'être sauvés. Mieux encore, un système d'Aura est mis en place qui évolue au fil de vos interactions et actions, vous dirigeant soit vers la lumière, soit vers les ténèbres. Selon votre niveau, vous ne pourrez pas faire la même chose et, bien évidemment, l'histoire et sa conclusion peuvent évoluer.Ce système permet donc d'avoir une certaine rejouabilité, puisque nous pouvons nous amuser à recommencer l'histoire en faisant des choix drastiquement différents.Même si tout n'est pas tout rose,n'est pas pour autant un jeu banal. Très vite, la problématique des combats sera mise de côté, à part quelques exceptions,. L'histoire reste sympathique, mais pas franchement originale et peut être gâchée, selon ce qu'on aime, par l'enfantisation du récit avec certains termes spéciaux et parfois surprenants. Cependant, encore une fois, cela passe au second plan si nous n'y prêtons pas attention.Comme nous l'avons déjà dit, le fait de sentir une réelle évolution d'heure en heure est particulièrement plaisant et le jeu nous pousse réellement à explorer les villes abandonnées, avec divers petits objectifs et fouiller le moindre recoin, pour mettre la main sur du nouveau matériel, très utile. Qui plus est, les quêtes annexes nous assez réussies et permettent d'ajouter de la diversité dans les missions tout en découvrant les subtilités deCe RPG en monde ouvert ne révolutionnera pas le genre, mais saura contenter une majeure partie des joueurs amateurs du genre, à condition d'aimer l'exploration et se perdre en route entre deux missions.Si vous souhaitez vous procurer Biomutant à moindre coût, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :