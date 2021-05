Biomutant : Comment voyager rapidement ?

Comment voyager rapidement dans Biomutant ?

À l'image d'une grande partie des mondes ouverts,permet ded'un point à un autre, afin de ne pas perdre de temps en faisant de longues balades, que ce soit à pied ou avec un moyen de locomotion plus rapide, comme une monture. Après quelques heures, vous aurez peut-être marre de ces promenades vous faisant traverser la carte, c'est pourquoi lessont là pour vous aider.Très vite, quand vous serez lâché dans le monde ouvert, vous tomberez sur des panneaux de signalisation, avec un drapeau jaune. Il suffit d'interagir avec eux pour les marquer et ainsi les débloquer sur la carte. Une fois fait, celui-ci permettra d'en rejoindre un autre via un. Si nous ne pouvons rejoindre que ces panneaux, et pasn'importe où, il n'est pas forcément nécessaire d'être à proximité de l'un d'entre eux pour jouir de la fonctionnalité. Vous pouvez effectivement choisir deoù que vous soyez, à condition de ne pas être en combat, évidemment.Il est donc conseillé de débloquer tous les panneaux que vous croiserez durant votre périple, même s'il n'est a priori pas utile sur le moment. Il se peut qu'après quelques missions, il soit proche d'un point spécial, vous permettant donc de le rejoindre sans perdre de temps. Il s'agit d'une fonctionnalité simpliste, mais très appréciable dans un monde ouvert tel que celui-ci, qui ne regorge pas d'activités ni de vie.Pour rappel,est disponible sur PC, PS4 et Xbox One, mais est compatible sur next-gen. Une version native sera lancée plus tard.