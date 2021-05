Biomutant : Heure de sortie et pré-téléchargement

Heure de sortie de Biomutant

PC → 19 heures, sur Steam et l'Epic Games Store

→ 19 heures, sur Steam et l'Epic Games Store PS4/PS5 → 16 heures

→ 16 heures Xbox One/Series → 16 heures

PC Édition Standard → 38,79 € au lieu de 59,99 €, soit 35 % de réduction.

Xbox One et Xbox Series Édition Standard → 49,99 € au lieu de 59,99 €, soit 17 % de réduction.

PS4 et PS5 Carte PSN de 50 € → 44,99 € au lieu de 50 €, soit 10 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Quatre ans après son annonce, Biomutant est sur le point d'être disponible pour tous les joueurs. Longtemps discret, le titre a de nouveau fait parler de lui en 2020, après que le jeune studio de développement, Experiment 101, ait revu certains points. Sa sortie est prévue pour ce 25 mai, mais de nombreux joueurs se demandent, et surtout, s'il peut être pré-téléchargé pour celles et ceux l'ayant déjà acheté.Si vous faites partie des joueurs l'ayant précommandé sur PlayStation ou Xbox, sachez que vous pouvez, d'ores et déjà, le pré-télécharger afin d'être fin prêt lors de sa sortie. Malheureusement, sur PC (Steam et Epic Games Store), la fonctionnalité n'est pas disponible. Il faudra donc patienter jusqu'à son lancement.Lancement qui n'aura malheureusement pas lieu en début de journée. Il faudra effectivement attendre de longues heures, puisque Biomutant n'arrivera qu'en fin d'après-midi, d'abord sur consoles et ensuite sur PC.Pour que vous ayez toutes les informations de votre côté, voici l'heure précise à laquelle sera débloqué Biomutant ce 25 mai, sur toutes les plateformes :Pour rappel,, dans lequel le joueur doit tenter de sauver ce monde post-apocalyptique (ou non selon vos choix), où les humains n'existent plus, en battant plusieurs créatures lesquelles causent peu à peu sa perte. Le joueur devra alors explorer pour améliorer son équipement et son arsenal, mais aussi gagner des points de compétences, notamment en affrontant différents ennemis. Vous pouvez d'ailleurs retrouver, pour en savoir un peu plus à son sujet.arrive pour rappel ce 25 mai sur PC, PS4 et Xbox One (compatible next-gen). Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :