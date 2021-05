Biomutant : Durée de vie, combien d'heures pour finir le jeu ?

Quelle est la durée de vie de Biomutant ?

Terminer l'histoire → Entre 13 et 16 heures

→ Entre 13 et 16 heures L'histoire et une partie des quêtes secondaires → Au moins 30 heures

→ Au moins 30 heures Atteindre le 100 % → Plus de 50 heures, pouvant aisément dépasser les 60

Annoncé en grande pompe en 2017, il y a quatre ans, est enfin là. L'action-RPG en monde ouvert, où le Kung-Fu tient une place importante dans les combats rapprochés et l'exploration est primordiale tout en proposant une personnalisation et un système de craft poussés, est attendu par un grand nombre de joueurs. Certains se demandent, avant de l'acheter,. Dirigeons-nous vers un jeu expéditif, comme il en existe une multitude, ou au contraire, en avons-nous pour notre argent ?Avant de s'étaler, sachez déjà que. Comme tout bon monde ouvert, cela dépend également de la façon dont vous aimez jouer. Si vous êtes du genre à fouiller le moindre recoin, explorer et contempler le paysage, vous passerez beaucoup plus de temps en jeu que celles et ceux qui veulent simplement terminer l'histoire.Toutefois, les quêtes secondaires étant très nombreuses et l'amélioration de l'équipement et du personnage étant presque essentielles pour le bon déroulé de l'aventure, il est quasiment impossible de traverser sans s'intéresser de temps à temps à quelques missions annexes, c'est pourquoi la durée de vie est relativement bonne.Ainsi, nous pourrons aller d'une quinzaine d'heures pour l'histoire et quelques quêtes secondaires, à quatre fois plus pour terminer le jeu à 100 %, toujours selon la façon dont vous jouez :Il s'agit bien évidemment d'une estimation selon notre expérience personnelle et quelques autres retours, mais cela vous donne un avis sur le temps que vous pourrez passer en jeu. Si vous souhaitez avoir de plus amples informations sur le jeu, notre test est disponible ici est pour rappel disponible sur PC, PS4 et Xbox One (compatible next-gen).