Biomutant connaît une belle première journée sur Steam

En effet, malgré les critiques mitigées de la presse concernant, les joueurs n'ont pas hésité à tenter l'expérience pour se faire leur propre avis., jour de lancement du RPG. Bien qu'elle reste la plateforme la plus importante sur PC, n'oublions pas que le titre reste également disponible sur l'Epic Games Store et GOG.com, ce qui suggère qu'encore plus de joueurs ont lancédès sa sortie.Qui plus est, comme le rapporte SteamDB,, avec plusieurs pics dépassant les 100 000 viewers, dont un frôlant avec les 200 000, toujours ce 25 mai.. Dans tous les cas,reste une bonne production pour un premier essai, d'autant plus que l'équipe de développement n'est composée que d'une vingtaine de personnes.Quoi qu'il en soit, les chiffres de vente de Biomutant devraient être très bons. Nous aurons un premier indice début juin, une semaine après sa sortie. En attendant, nous rappelons que le titre reste disponible sur PC, PS4 et Xbox One et que notre test est consultable ici . Si vous souhaitez vous le procurer à moindre coût, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :