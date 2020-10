Plusieurs jeux Quantic Dream pourraient arriver sur Nintendo Switch

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Lece qui en fait des aventures uniques. Si, jusqu'en 2019, les jeux de la firme étaient exclusifs aux consoles de Sony, trois ont débarqué sur PC, via l'Epic Games Store dans un premier temps, puis Steam,Selon les derniers bruits de couloir, il se pourrait qu'une nouvelle plateforme accueille certains jeux Quantic Dream. L'information émane de Nate the Hate, qui est bien souvent juste sur ce qu'il avance. Dans une vidéo (voir ci-après), il annonce que. Malheureusement, ce dernier affirme que Detroit , qui a reçu un accueil exceptionnel de la part du public , ne devrait pas faire partie de la liste.Nate the Hate explique qu'il ne s'agit pas forcément de jeux développés par la société, et qu'il peut s'agir de jeux publiés, mais étant donné que Quantic Dream est plutôt développeur qu'éditeur,. D'autant que le gameplay de ses œuvres vidéoludiques est idéal pour la console portative de Nintendo.Nous en saurons plus dans les mois à venir à propos de cette rumeur, qui devraient réjouir plus d'une personne.