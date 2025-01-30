Beyond: Two Souls : Une série est en préparation par Elliot Page

Le jeu narratif de Quantic Dream, Beyond: Two Souls, va avoir le droit à une série télévisée.

Une série télévisée pour Beyond: Two Souls est prévue

Le tournage du jeu a été l'une des expériences les plus stimulantes et les plus enrichissantes de ma carrière d'acteur. La richesse narrative et émotionnelle de l'histoire nous offre une base fantastique. Nous voulons créer une vision unique des personnages et de leur parcours qui trouve un écho auprès des fans et des nouveaux venus.

Nous sommes absolument ravis de collaborer à nouveau avec Elliot Page sur ce projet. J'ai été époustouflé par son jeu d'acteur dans le jeu, et je ne voyais personne d'autre pour raconter cette histoire avec la même passion sur un autre support. Beyond: Two Souls est un jeu très spécial pour des millions de joueurs à travers le monde qui ont été touchés par l'histoire de Jodie et Aiden, et par leur voyage dans la vie et au-delà. Je sais qu'Elliot a tout le talent et l'instinct nécessaires pour en faire quelque chose de vraiment unique à la télévision.

EXCLUSIVE: Amid a resurgence of video games-based TV series with the success of ‘The Last Of Us' and Fallout, another popular gaming title, ‘Beyond: Two Souls,' is getting a TV series adaptation.



Elliot Page's Pageboy Productions has acquired the rights from video game developer… pic.twitter.com/At5y0zj2BI — Deadline (@DEADLINE) January 29, 2025

Le studio de développement Quantic Dream est connu dans l'industrie vidéoludique pour ses jeux narratifs forts, notamment Detroit: Become Human ou encore Heavy Rain. Cependant, cette fois-ci, celui qui nous intéresse tout particulièrement estEn effet, comme reporté par les journalistes du site Deadline,. Ce projet est mené par Elliot Page et sa société, Pageboy Productions, qui ont obtenu les droits d'adaptation. Comme vous le savez probablement déjà, Elliot Page incarne Jodie Holmes dans le jeu de Quantic Dream. À propos de l'adaptation deen série télévisée, l'acteur a déclaré :Ce projet d'adaptation dese fera en collaboration avec Quantic Dream. D'ailleurs, David Cage a également prononcé quelques mots à ce sujet :Pour le moment, la série téléviséen'en est qu'à ses débuts. Il va donc falloir faire preuve de patience avant de pouvoir la découvrir sur nos écrans.Pour rappel,est disponible sur PS3, PS4 ainsi que sur PC.