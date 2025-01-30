Beyond: Two Souls : Une série est en préparation par Elliot Page

Plusieurs jeux Quantic Dream pourraient arriver sur Nintendo Switch
Voilà une nouvelle qui risque de faire plaisir à bon nombre de joueurs, puisque plusieurs jeux Quantic Dream pourraient débarquer sur Nintendo Swtich.
Le tournage du jeu a été l'une des expériences les plus stimulantes et les plus enrichissantes de ma carrière d'acteur. La richesse narrative et émotionnelle de l'histoire nous offre une base fantastique. Nous voulons créer une vision unique des personnages et de leur parcours qui trouve un écho auprès des fans et des nouveaux venus.
Nous sommes absolument ravis de collaborer à nouveau avec Elliot Page sur ce projet. J'ai été époustouflé par son jeu d'acteur dans le jeu, et je ne voyais personne d'autre pour raconter cette histoire avec la même passion sur un autre support. Beyond: Two Souls est un jeu très spécial pour des millions de joueurs à travers le monde qui ont été touchés par l'histoire de Jodie et Aiden, et par leur voyage dans la vie et au-delà. Je sais qu'Elliot a tout le talent et l'instinct nécessaires pour en faire quelque chose de vraiment unique à la télévision.Pour le moment, la série télévisée Beyond: Two Souls n'en est qu'à ses débuts. Il va donc falloir faire preuve de patience avant de pouvoir la découvrir sur nos écrans.
Pour rappel, Beyond: Two Souls est disponible sur PS3, PS4 ainsi que sur PC.
EXCLUSIVE: Amid a resurgence of video games-based TV series with the success of ‘The Last Of Us' and Fallout, another popular gaming title, ‘Beyond: Two Souls,' is getting a TV series adaptation.— Deadline (@DEADLINE) January 29, 2025
Elliot Page's Pageboy Productions has acquired the rights from video game developer… pic.twitter.com/At5y0zj2BI
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