Beyond: Two Souls : Une série est en préparation par Elliot Page

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 janvier 2025 à 11h50
Le jeu narratif de Quantic Dream, Beyond: Two Souls, va avoir le droit à une série télévisée.
Beyond: Two Souls : Une série est en préparation par Elliot Page
Le studio de développement Quantic Dream est connu dans l'industrie vidéoludique pour ses jeux narratifs forts, notamment Detroit: Become Human ou encore Heavy Rain. Cependant, cette fois-ci, celui qui nous intéresse tout particulièrement est Beyond: Two Souls, qui va bénéficier d'une série télévisée

Une série télévisée pour Beyond: Two Souls est prévue

En effet, comme reporté par les journalistes du site Deadline, une série télévisée de Beyond: Two Souls va voir le jour. Ce projet est mené par Elliot Page et sa société, Pageboy Productions, qui ont obtenu les droits d'adaptation. Comme vous le savez probablement déjà, Elliot Page incarne Jodie Holmes dans le jeu de Quantic Dream. À propos de l'adaptation de Beyond: Two Souls en série télévisée, l'acteur a déclaré : 
Le tournage du jeu a été l'une des expériences les plus stimulantes et les plus enrichissantes de ma carrière d'acteur. La richesse narrative et émotionnelle de l'histoire nous offre une base fantastique. Nous voulons créer une vision unique des personnages et de leur parcours qui trouve un écho auprès des fans et des nouveaux venus.
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Ce projet d'adaptation de Beyond: Two Souls se fera en collaboration avec Quantic Dream. D'ailleurs, David Cage a également prononcé quelques mots à ce sujet : 
Nous sommes absolument ravis de collaborer à nouveau avec Elliot Page sur ce projet. J'ai été époustouflé par son jeu d'acteur dans le jeu, et je ne voyais personne d'autre pour raconter cette histoire avec la même passion sur un autre support. Beyond: Two Souls est un jeu très spécial pour des millions de joueurs à travers le monde qui ont été touchés par l'histoire de Jodie et Aiden, et par leur voyage dans la vie et au-delà. Je sais qu'Elliot a tout le talent et l'instinct nécessaires pour en faire quelque chose de vraiment unique à la télévision.
Pour le moment, la série télévisée Beyond: Two Souls n'en est qu'à ses débuts. Il va donc falloir faire preuve de patience avant de pouvoir la découvrir sur nos écrans.
Pour rappel, Beyond: Two Souls est disponible sur PS3, PS4 ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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