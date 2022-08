Gotham Knights : Une nouvelle vidéo illustre un combat entre Harley Quinn et Nightwing

PC Édition Standard → 45,99 € au lieu de 59,99 €, soit 23 % de réduction. Édition Deluxe → 61,49 € au lieu de 79,99 €, soit 23 % de réduction.



Très régulièrement, le prochain de jeu du studio de développement WB Games Montréal et de l'éditeur Warner. Bros Interactive Entertainment, soit, revient au cœur de l'actualité. En effet, dernièrement, lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2022, les joueurs et les joueuses ont pu en savoir un peu plus quant aux antagonistes qu'ils rencontreront et devront affronter sur Gotham Knights. Parmi eux, Harley Quinn.À ce sujet, sachez qu'IGN a, récemment, partagé une vidéo de gameplay montrant un combat de boss opposant Nightwing à Harley Quinn. Cet affrontement est entrecoupé de cutscenes. Cette nouvelle communication visuelle nous permet, ainsi, d'avoir un bel et nouvel aperçu des techniques de combat de Nightwing, l'un des personnages jouables de Gotham Knights.Pour rappel, l'histoire de Gotham Knights se situe après la mort du Chevalier Noir, Batman. Ainsi, Robin, Batgirl, Red Hood et Nightwing, composant la Batman Family, se doivent désormais de protéger Gotham City. D'après les dernières informations partagées, nous aurons alors l'occasion d'affronter différents ennemis de renom, tels que Mr. Freeze ou encore Gueule d'Argile, pour ne citer que deux exemples.Finalement, remarquons que Gotham Knights dispose d'une dimension multijoueur, mais ne proposera, malheureusement, pas la fonctionnalité cross-play. Les développeurs en charge ont également indiqué que le soft ne contient pas de microtransaction(s).Rendez-vous le 21 octobre pour découvrir Gotham Knights. À cette date, le soft se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous êtes intéressé par le titre, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de le précommander tout en faisant de belles économies :