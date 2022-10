Gotham Knights s'offre un trailer récapitulatif

Une vidéo récapitulative pour Gotham Knights

Au moment où nous écrivons ces lignes, il ne reste plus qu'une petite poignée de jours avant la sortie officielle de. En effet, le titre, développé par WB Games Montréal et édité par Warner Bros. Interactive Entertainment, mettant en scène Red Hood, Nightwing, Robin et Batgirl doit débarquer le 21 octobre prochain, sur plusieurs plateformes de jeu. D'ailleurs,a, récemment, été partagé.En effet, le studio de développement et l'éditeur en charge du soft ont partagé une nouvelle vidéo pour Gotham Knights. Celle-ci, intitulée en anglais « What is Gotham Knights », se veut. Ainsi, cette communication visuelle donneetde chaque justicier, faisant partie de la Batman Family. Ces derniers auront, d'ailleurs, le droit à leur propre arbre de compétences et éléments cosmétiques.L'aventure Gotham Knights invitera les joueurs et les joueuses à affronter, comme Harley Quinn, Mr. Freeze, mais aussi la Cour des Hiboux, présents dans différents quartiers de Gotham City. Le titre nous propose également d'enquêter et de résoudre diverses affaires criminelles, notamment grâce au tableau des évidences, à retrouver dans le Beffroi (QG des justiciers).Finalement, rappelons que Gotham Knights propose de. À ce sujet, les développeurs ont indiqué que la mise à jour Heroic Assault , prévue pour la fin du mois de novembre, permettra de parcourir l'aventure jusqu'à quatre joueurs (contre deux, au lancement officiel du jeu).Gotham Knights sort le 21 octobre prochain. À cette date, le titre se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC (Steam et Epic Games Store), et ce selon plusieurs éditions.