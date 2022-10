Gotham Knights : La coopération à 4 joueurs prévue pour novembre

Gotham has thrown down a new gauntlet. Heroic Assault, the free 4-player co-op experience, is coming to #GothamKnights November 29, 2022. Learn more at https://t.co/cDNfcheGrw pic.twitter.com/v3tU7DQvPh — Gotham Knights (@GothamKnights) October 14, 2022

PC Édition Standard → 45,99 € au lieu de 59,99 €, soit 23 % de réduction. Édition Deluxe → 61,49 € au lieu de 79,99 €, soit 23 % de réduction.



Comme vous le savez probablement déjà, développé par WB Games Montréal et édité par Warner Bros. Interactive Entertainment, doit débarquer à la fin de ce mois d'octobre sur PS5, Xbox Series et PC. Le titre dispose, pour rappel, d'. D'ailleurs, celui-ci profitera d'une mise à jour en novembre.Au lancement officiel du jeu, Gotham Knights proposera de la coopération, jusqu'à deux joueurs. Or, les développeurs ont prévu d'augmenter ce chiffre, par la suite. En effet, grâce à, devant être déployée le 29 novembre prochain sur le soft,prendra en chargeen ligne. Ainsi, il sera possible de profiter de l'aventure à plusieurs et de réunir tous les membres de la Batman Family : Red Hood, Nightwing, Batgirl et Robin.Néanmoins, rappelons que d'après les dernières informations partagées par le studio de développement et l'éditeur en charge du soft, Gotham Knights ne proposera pas de cross-play à sa sortie officielle. Pour le moment, nous ne savons pas encore si cette fonctionnalité arrivera sur le titre, à l'avenir.Gotham Knights sort le 21 octobre prochain sur PS5, Xbox Series et PC, et ce selon plusieurs éditions . Le titre ne proposera, malheureusement, pas de cross-play. Si vous êtes intéressé par Gotham Knights, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de le précommander tout en faisant de belles économies :