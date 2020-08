Batman: Gotham Knights ne se situe pas dans le même univers que la série de jeux Arkham

Clarification from WB games PR is that Gotham Knights is not set in the Arkham games universe. Separate continuity. — Stephen Totilo (@stephentotilo) August 22, 2020

sera l'occasion pour les joueurs de se familiariser avec: Robin, Batgirl, Nightwing et Red Hood., et ce dernier a laissé un message à ses coéquipiers qui vont devoir redoubler de force afin de ramener la paix dans Gotham City., la personne chargée des relations publiques chez Warner Bros Games a indiqué sur le réseau social Twitter auprès de Stephen Totilo, de Kotaku, que. Les deux licences appartiennent à deux univers bien distincts.Cela explique le fait quede leurs homologues de l'univers d'Arkham, mais également le fait que(système de combat propre à la franchise des Batman Arkham). Suicide Squad: Kill the Justice League, l'autre jeu DC Comics, est quant à lui issu de l'univers Batman: Arkham Pour rappel, Batman: Gotham Knights sera disponible en 2021 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et PC.