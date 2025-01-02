Steam Deck : Les jeux les plus populaires de 2024 révélés

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 janvier 2025 à 16h09
Steam a, récemment, communiqué la liste des jeux les plus populaires de l'année 2024 sur Steam Deck.
Steam Deck : Les jeux les plus populaires de 2024 révélés
Comme au début de chaque année, Valve fait le point sur les douze derniers mois écoulés en ce qui concerne sa fameuse plateforme, Steam. Ainsi, il y a très peu de temps, Valve a dévoilé le top de 2024 de Steam, qui comporte différentes catégories (meilleures ventes, nouveautés, etc.). Parmi celles-ci, nous retrouvons la liste des jeux les plus populaires de l'année 2024 sur Steam Deck.

D'après les informations partagées, les données utilisées ont été recueillies du 1er janvier 2024 au 15 décembre 2024. En outre, à propos du Steam Deck et de sa liste, Valve précise ceci : « Cette liste comprend les jeux auxquels la communauté Steam Deck a le plus joué en 2024. Elle est constituée des jeux les plus populaires par personne sur Steam Deck sur l'ensemble de l'année précédente. Tous les jeux sont inclus, tant que le temps de jeu pour le compte utilisateur est accumulé sur Steam Deck ». Le tout étant réparti par paliers : Platine (1er au 12ème), Or (13ème au 24ème), Argent (25ème au 50ème) et Bronze (51ème au 100ème). Mais, sans plus tarder, voici les jeux les plus populaires de l'année 2024 sur Steam Deck :
  • Platine
    • Elden Ring
    • Balatro
    • Fallout 4
    • Dave the Diver
    • Hades
    • Vampire Survivors
    • Baldur's Gate 3
    • Palworld
    • Stardew Valley
    • Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard
    • Grand Theft Auto V
    • Cyberpunk 2077
Dans le palier Or, nous retrouvons, notamment, Black Myth: Wukong, The Witcher 3: Wild Hunt, Diablo IV ou encore Brotato, pour ne citer que quelques exemples. Tandis qu'Hollow Knight, Dark Souls III, Valheim, Marvel Spider-Man Remastered et No Man's Sky figurent dans le palier Argent.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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