Balatro franchit un nouveau cap de ventes grâce aux Game Awards

À quelques heures de l'annonce des gagnants des Game Awards 2024, Balatro (nommé dans la catégorie Jeu de l'année) voit son nombre d'unités vendues atteindre des sommets.
Provoquant une véritable passion pour les parties de cartes truquées à sa sortie, Balatro
a été considéré par beaucoup comme l'une des excellentes surprises de cette année 2024. Le poker roguelike où tous les coups bas sont permis pour obtenir le plus gros combo possible a autant marqué la presse que le public, jusqu'à atteindre une reconnaissance inattendue pour un titre indépendant.
Depuis sa nomination dans 5 catégories des Game Awards, dont la plus prestigieuse, Balatro voit sa communauté augmenter de jour en jour
. Au-delà de cette mise en avant médiatique, le titre propose également des parties rapides et terriblement addictives. Cela a un impact très positif sur le nombre d'unités vendues
qui vient de franchir un nouveau palier symbolique.
Les terribles Jokers de Balatro vendus à des millions d'exemplaires
LocalThunk, le développeur de Balatro, a partagé le 11 décembre 2024 une publication sur X/Twitter. Sur celle-ci, il parodie un célèbre meme dans lequel il dévoile deux aspects inattendus de son poker pour tricheurs. Dans un premier temps, il rappelle qu'à l'origine, il avait imaginé ce jeu pour lui et pour quelques amis. Mais une ligne plus bas, il révèle que Balatro s'est vendu à plus de 3,5 millions d'exemplaires, tous supports confondus
.
L'engouement de la communauté est tel que de nombreux joueurs ont acheté plusieurs exemplaires de Balatro pour soutenir son créateur.
Dans le même temps, le titre a récemment rejoint les catalogues iOS et Android, où il a rapporté plus d'un million de dollars lors de sa première semaine d'exploitation sur mobiles
. Puis, dans la semaine suivant ses différentes nominations, il aurait rapporté 727 000 dollars.
Même si la nomination au titre de Jeu de l'année a piqué la curiosité de nombreux joueurs, Balatro s'est imposé tout au long de l'année comme un très bon jeu grâce à d'excellentes mécaniques, à un bon gameplay et à des collaborations surprenantes
. Si vous n'avez pas encore craqué pour ce poker aux 100 Jokers tricheurs, n'attendez plus pour le découvrir. Balatro est disponible sur Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, PC, appareils iOS et Android.
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