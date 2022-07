Back 4 Blood : Turtle Rock Studios recrute pour ajouter du contenu

PC Édition Standard → 19,99 € au lieu de 59,99 €, soit 67 % de réduction. Édition Deluxe → 29,4 € au lieu de 89,99 €, soit 67 % de réduction. Édition Ultimate → 32,49 € au lieu de 99,99 €, soit 68 % de réduction.

Depuis la sortie officielle de Back 4 Blood à la fin de l'année 2021, les développeurs de chez Turtle Rock Studios ne cessent de travailler sur le titre afin d'apporter de nouveaux contenus. D'ailleurs, le studio a récemment teasé la deuxième extension de Back 4 Blood , grâce à une image partagée sur les réseaux sociaux. Mais Turtle Rock Studios ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.Récemment, le studio a publié plusieurs offres d'emploi sur son site officiel , et plus précisément via l'onglet « Carrières ». De nombreux postes sont à pourvoir : « senior system designer », « junior engineering programmer », « senior concept artist », pour ne citer que quelques exemples. Certaines descriptions desdits postes suggèrent que: personnages, missions, quêtes principales, mécaniques de gameplay, etc.Ainsi, il y a de fortes chances que Back 4 Blood accueille diverses nouveautés, dans les prochains mois. Pour le moment, nous n'en savons, malheureusement, pas plus. Néanmoins, dès que de plus amples informations seront disponibles, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.Pour rappel, Back 4 Blood est un jeu de tir à la première personne, se déroulant dans un monde postapocalyptique. Possédant une forte dimension multijoueur, le titre invite les joueurs et les joueuses à former des équipes et à incarner des Nettoyeurs, afin d'éliminer différentes créatures, apparues suite à une épidémie mondiale.est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series, mais fait aussi partie du catalogue du Xbox Game Pass. Si vous souhaitez, vous aussi, le découvrir à moindre coût, notre partenaire Instant Gaming, vous le propose à des prix défiants toute concurrence sur les plateformes suivantes :