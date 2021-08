Back 4 Blood : Tier list des meilleurs personnages (Nettoyeurs)

Quels sont les meilleurs Nettoyeurs sur Back 4 Blood ?

Tier list des meilleurs personnages sur Back 4 Blood

S+ Holly S Evangelo Hoffman Maman Walker

Tier list des personnages de Back 4 Blood en vidéo

Back 4 Blood ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Back 4 Blood France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Prévu pour arriver le 12 octobre 2021, Back 4 Blood, le jeu de tir à la première personne prenant place dans un monde post-apocalyptique, développé par Tencent Games, est disponible depuis le 6 août en bêta. Back 4 Blood propose aux joueurs plusieurs personnages, aussi appelés, afin de se débarrasser des milliers d'Infestés ayant envahi notre monde.Bien entendu, ces fameux, tous dotés de capacités et avantages les rendant uniques, pourront apporter une plus-value non négligeable à l'équipe et auront un rôle crucial dans la survie de votre groupe. Leur choix ne devra donc pas se faire à la légère et sans réelle réflexion. Cependant, au vu de la méta actuelle et des personnages proposés durant la bêta, les Nettoyeurs se valent tous plus ou moins. Lapour laprésente, ci-dessous, devrait vous aider à choisir les Nettoyeurs idoines qui vous mèneront, sans aucun doute, à l'éradication des Infestés.N'oubliez pas que cette liste est basée sur la méta actuelle de, et notamment la. Il se peut, qu'à l'avenir, en fonction des modifications apportées par Turtle Rock Studios, ladessoit totalement bouleversée, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cet article pour prendre connaissance des changements opérés et à vous manifester, par l'intermédiaire des commentaires, si vous n'êtes pas d'accord avec laprésentée.