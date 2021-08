Quelles sont les meilleures armes sur Back 4 Blood ?

Tier list des meilleures armes Back 4 Blood

Tier list des armes de corps à corps

S Hache Hachette A Batte B Machette

Tier list des pistolets

S+ Desert Eagle Magnum S Glock A M1911 TEC9 B Beretta La Belge

Tier list des pistolets-mitrailleurs (SMG)

S MP5 UMP45 A UZI Vector

Tier list des fusils à pompe

S+ AA12 S Super 90 A 870 Exp. TAC14

Tier list des fusils d'assaut et petites mitrailleuses

S AK-47 M249 M4 A RPK SCAR B M16

Tier list des fusils de précision (snipers)

S M1A A Phoenix B Barrett Ranch

Tier list des armes de Back 4 Blood en vidéo

Prévu pour arriver le 12 octobre 2021, Back 4 Blood, le jeu de tir à la première personne prenant place dans un monde post-apocalyptique, développé par Tencent Games, est disponible depuis le 6 août en bêta. Back 4 Blood propose aux joueurs plusieurs personnages, aussi appelés, lesquels devront tout faire pour se débarrasser des milliers d'Infestés ayant envahi notre monde grâce à un arsenal d'armes plutôt impressionnant.Bien entendu, ces Nettoyeurs ne seraient rien sans leurs armes. Ces dernières resteront seront une valeur sûre, surtout dans un monde en perdition, permettant à quiconque ayant un bon AIM de venir à bout de la plupart des Infestés, même les plus puissants. De ce fait, bien que l'apparition des armes est régie par la RNG (le facteur aléatoire), certaines seront bien plus efficaces que d'autres en fonction des situations. Bien sûr, la distance des combats ou encore le nombre de vos adversaires seront des facteurs importants dans le choix des armes. Cependant, au vu de la méta actuelle, certaines de ces armes s'avèrent êtreet par conséquent plus et utiles que d'autres. Lapour laprésente, ci-dessous, devrait vous aider à atteindre vos objectifs et à éradiquer les Infestés.Bien que certaines armes de corps à corps soient plus puissantes que d'autres, nous vous conseillons de privilégier le coup de poing en mêlée couplé aux cartes « Soif du combat » et « Couteau de combat », ce qui vous permettra de tuer les Infestés basiques en un seul coup grâce à votre nouveau couteau de combat, tout en vous soignant de deux unités à chaque fois. De ce fait, vous pourrez vous équiper sans aucun souci d'une arme de poing (pistolet).Le Glock dans sa version normale sera particulièrement intéressant, oubliez sa variante automatique qui sera bien trop gourmande en munitions. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à vous amuser avec le Deagle ou le Magnum qui, couplés avec la carte « Recherche administrative », vous donnant des munitions illimitées pour votre arme secondaire, vous permettra d'éliminer les Infestés en une seule et unique balle. De plus, ces deux armes partagent les mêmes munitions que celles utilisées pour les Fusils de précision.L'UMP45 semble être l'arme la plus adéquate pour évoluer dans le monde post-apocalyptique offert par Back 4 Blood. L'UZI et le Vector, bien qu'intéressants, ont une cadence de tir bien trop élevée, faisant fondre rapidement votre stock de munitions tout en proposant des dégâts moins importants.Les Fusils de chasse, plus communément appelés fusils à pompe, seront à favoriser dans certains cas, notamment lorsque une horde d'Infestés bien compacte s'apprête à s'écraser sur votre équipe. Dans ce cas-là, le AA12 s'avèrera particulièrement puissant et vous permettra d'anéantir rapidement les menaces proches.Le choix du Fusil d'assaut se fera très clairement en fonction de vos préférences de jeu, mais l'AK-47 ou encore la M4 vous fourniront des dégâts conséquents tout en vous donnant une stabilité intéressante. La M249, bien que peu utile au tir au jugé, sera pratique en tout temps afin de déblayer un chemin un peu trop encombré.Les Fusils de précision ne seront pas avantageux dans les niveaux de difficulté « Survivant » et « Vétéran » mais seront pratiques pour éliminer des Infestés spéciaux en « Cauchemar ». Cependant, si vous avez l'âme de Vassili Zaïtsev et que les snipers n'ont aucun secret pour vous, vous aurez l'occasion de bien vous amuser, à condition que vos coéquipiers soient présents et réactifs pour vous couvrir.N'oubliez pas que cette liste est basée sur la méta actuelle de, et notamment la. Il se peut, qu'à l'avenir, en fonction des modifications apportées par Turtle Rock Studios, ladessoit totalement bouleversée, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cet article pour prendre connaissance des changements opérés et à vous manifester, par l'intermédiaire des commentaires, si vous n'êtes pas d'accord avec laprésentée.