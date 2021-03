Back 4 Blood reporte sa date de sortie

Back 4 Blood ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Back 4 Blood France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

FPS coopératif développé par les créateurs de Left 4 Dead,s'était montré en fin d'année 2020 et avait même organisé une alpha fermée, afin que les joueurs puissent avoir un premier aperçu et apporter leur retour aux développeurs, dans l'optique d'éventuels changements. Si les commentaires étaient globalement positifs pour une alpha, et que certains attendaient avec impatience le mois de juin pour découvrir la version complète de, il va falloir patienter encore un peu.En effet,. Back 4 Blood est donc maintenant attendu pour le. La raison évoquée est un besoin de temps supplémentaire pour « faire de Back 4 Blood le meilleur jeu possible à sa sortie ».Derrière cette mauvaise nouvelle se cache cependant une « bonne » nouvelle, étant donné que nous apprenons qu', sans plus de précision pour le moment. Aucune nouvelle vidéo n'a été partagée, mais vous pouvez (re)voir le trailer de gameplay mis en ligne en fin d'année 2020.arrivera donc le 12 octobre 2021 sur PPC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.