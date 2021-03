Back 4 Blood pourrait proposer des microtransactions

Back 4 Blood ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Back 4 Blood France

Ce n'est pas encore une certitude, puisque Turtle Rock Studios n'est pas encore sûr de son choix,. C'est en tout cas ce qu'a avancé Chris Ashton, co-fondateur du studio et directeur de la conception du FPS, lors d'un entretien dans le dernier numéro d' Edge Il explique alors vouloir proposer du contenu après le lancement, mais les développeurs ne savent pas encore exactement quel sera ce contenu. Si des microtransactions sont implantées, elles ne seront que pour proposer de nouveaux skins. « Nous savons que nous voulons avoir un contenu continu après le lancement, mais nous ne savons pas encore ce que ce sera. Si nous mettons en place des microtransactions, ce sera uniquement pour les cosmétiques. », tout comme un Passe de combat. De plus en plus de jeux s'y sont mis ces dernières années, bien qu'un tel ajout pour un jeu vendu 59,99 € ne sera pas forcément vu d'un bon œil par la communauté. Il est possible également que ce contenu post-lancement soit fourni en DLC, mais ces derniers ne devraient proposer aucun personnage ou arme payante.Pour rappel,arrivera sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S dès le 22 juin 2021.