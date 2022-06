Back 4 Blood : La mise à jour de juin est disponible

PC Édition Standard → 22,99 € au lieu de 59,99 €, soit 62 % de réduction. Édition Deluxe → 28,99 € au lieu de 89,99 €, soit 68 % de réduction. Édition Ultimate → 35,99 € au lieu de 99,99 €, soit 64 % de réduction.

Xbox One & Series Édition Standard → 49,99 € au lieu de 59,99 €, soit 17 % de réduction. Édition Deluxe → 83,99 € au lieu de 109,99 €, soit 24 % de réduction.

PS4 & PS5 Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Back 4 Blood a rencontré un vif succès auprès des joueurs et des joueuses, à sa sortie officielle. Puis, il semblerait que le soft a été, progressivement, délaissé par ces derniers. Or, les développeurs de chez Turtle Rock n'ont pas dit leur dernier mot. D'ailleurs, le jeu vient tout juste d'accueillirAinsi, grâce à ce nouveau patch, les joueurs pourront désormais équiper 15 cartes, au tout début de la Campagne, via la nouvelle fonctionnalité nommée. Ce qui n'était pas possible, auparavant. Cela devrait ainsi faciliter la progression au sein du jeu. Attention, les développeurs ont tout de même rééquilibré la difficulté générale du titre.De plus, cette nouvelle mise à jour introduit, dit « Player Kicking » en anglais. Ainsi, toutes les personnes inactives pendant un certain temps et celles infligeant trop de dégâts à leur(s) allié(s) pourront être exclues de la partie en cours. Par ailleurs,(bannières, sprays, emblèmes),sont arrivés sur Back 4 Blood.Pour le reste, nous nous retrouvons face à un imposant patch notes, corrigeant certains soucis et équilibrant les armes, en majeure partie. Vous pouvez le retrouver ici est, pour rappel, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series, mais fait aussi partie du catalogue du Xbox Game Pass. Si vous souhaitez, vous aussi, le découvrir à moindre coût, notre partenaire Instant Gaming, vous le propose à des prix défiants toute concurrence sur les plateformes suivantes :