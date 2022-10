Back 4 Blood : La mise à jour d'octobre est disponible et apporte plusieurs nouveautés

Hunt some Ridden, smash some pumpkins, scare some birds - well maybe not that last part. The October 2022 Update is live! pic.twitter.com/yBP5ehNBch — Back 4 Blood (@back4blood) October 11, 2022

Cet été, les joueurs et les joueuses ont pu parcourir l'extension « Les Enfants du Ver » (« Children of Worm » en anglais) sur. En ce début de mois d'octobre, une, apportant son lot de, vient tout juste d'être déployée sur le titre de Turtle Rock Studios et Warner Bros. Interactive Entertainment.Les joueurs et les joueuses peuvent, dès à présent, découvrir et profiter des nouveautés apportées par le patch, déployé le 11 octobre 2022. Cette mise à jour, liée en partie au, ajoute donc depour Evangelo et Karlee, mais aussi deà la carte Fort Hope. Desur ledit thème sont aussi de la partie. Sans oublier, deetOr, ce n'est pas tout. En effet, cette mise à jour du mois d'octobre introduit égalementet un. Par ailleurs, les développeurs ont profité de ce patch pour apporter quelquesà Back 4 Blood, notamment pour les cartes, armes et personnages. Le patch notes complet étant plutôt conséquent, nous vous invitons à le consulter sur le site officiel Remarquons, pour finir, que tous les éléments en lien avec le thème d'Halloween sont disponibles jusqu'au 13 novembre prochain.Pour rappel, Back 4 Blood est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC (Epic Games Store et Steam). Le titre est disponible dans le Xbox Game Pass. Si vous souhaitez découvrir le titre, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :