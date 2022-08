Back 4 Blood : La date de sortie et le contenu de la deuxième extension dévoilés

La date de sortie et le contenu de la deuxième extension de Back 4 Blood

PC Édition Standard → 22,99 € au lieu de 59,99 €, soit 62 % de réduction. Édition Deluxe → 29,4 € au lieu de 89,99 €, soit 67 % de réduction. Édition Ultimate → 32,49 € au lieu de 99,99 €, soit 68 % de réduction.

Xbox One & Series Édition Standard → 49,99 € au lieu de 59,99 €, soit 17 % de réduction. Édition Ultimate → 83,99 € au lieu de 109,99 €, soit 24 % de réduction.

PS4 & PS5 Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Pour rappel, en juillet dernier, Turtle Rock Studios avait dévoilé une image teasant l'arrivée de la deuxième extension de Back 4 Blood. À ce moment-là, le studio de développement n'avait, malheureusement, pas partagé de date de sortie. Or, c'est désormais chose révolue.En effet, Warner Bros. Games et Turtle Rock Studios ont, récemment, indiqué que la deuxième extension de Back 4 Blood sera disponible, sur toutes les plateformes de jeu concernées. Ce prochain DLC est nommé « Enfants du Ver ».Ce contenu additionnel permettra aux joueurs et aux joueuses de découvrirainsi que. Par ailleurs, il sera possible de rencontrer, appelé Dan « Le Prophète », soit « un prédicateur autoproclamé de la fin des temps armé jusqu'aux dents ». Sans oublier, évidemment,. De plus, cette deuxième extension proposera des éléments cosmétiques exclusifs, à savoir huit skins de personnages et 12 skins d'armes.Notons que l'extension « Enfants du Ver » est contenue dans le pass annuel de Back 4 Blood mais aussi dans les éditions, dites Deluxe et Ultimate. Celles et ceux qui ne possèdent pas ces versions du jeu pourront acheter ce DLC séparément.Rappelons que Back 4 Blood est un jeu de tir à la première personne, se déroulant dans un monde postapocalyptique. Le titre invite les joueurs et les joueuses à former des équipes et à incarner des Nettoyeurs, afin d'éliminer différentes créatures, apparues suite à une épidémie mondiale.est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series, mais fait aussi partie du catalogue du Xbox Game Pass. Si vous souhaitez, vous aussi, le découvrir à moindre coût, notre partenaire Instant Gaming, vous le propose à des prix défiants toute concurrence sur les plateformes suivantes :