Back 4 Blood : Extension « Tunnels de la Terreur », de nouveaux détails et un trailer

DLC de B4B, les nouveautés

« Tunnels de la Terreur », d'autres ajouts

Déjà au début du mois de mars de cette année, les développeurs de Back 4 Blood avait présenté la, nommée « Tunnels de la Terreur ». Or, Warner Bros. Games et Turtle Rock Studios viennent de dévoiler encore plus d'informations au sujet de ce DLC, ainsi qu'un nouveau trailer.Grâce au trailer disponible ci-dessus,sont présentés. Pour rappel, il s'agit de la pompière armée d'une hache, aux compétences défensives, Sharice. De plus, les joueurs et les joueuses pourront incarner un restaurateur dit « dur à cuire et sans état d'âme », nommé Heng.Par ailleurs, cette nouvelle vidéo est l'occasion de se faire une idée de la, Ruches Infestées. Elle proposera sept donjons, composés de tunnels labyrinthiques, dans les profondeurs d'Evansburgh.Finalement, cette première extension introduira une myriade d', dont 8 skins de personnages exclusifs, 7 nouvelles armes légendaires, 12 skins d'armes. Sans oublier, deet d'autres surprises.L'arrivée de l'extension coïncidera, d'ailleurs, avec la sortie d'un tout, dit « Aucun espoir ». Il sera ajouté via une mise à jour gratuite.Notons que le DLC « Tunnels de la Terreur » doit arriversur toutes les plateformes de jeu concernées. Et ce contenu sera jouable par tous les joueurs, si tant est que l'un d'eux dispose de l'extension.est, pour rappel, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series, mais fait aussi partie du catalogue du Xbox Game Pass, ce qui lui a permis d'attirer 10 millions de joueurs.