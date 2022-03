Back 4 Blood dévoile le contenu de son premier DLC

Premier DLC de B4B dévoilé

PC Édition Standard → 26,29 € au lieu de 59,99 €, soit 56 % de réduction. Édition Deluxe → 63,99 € au lieu de 89,99 €, soit 29 % de réduction. Édition Ultimate → 69,89 € au lieu de 99,99 €, soit 30 % de réduction.

Xbox One & Series Édition Standard → 56,39 € au lieu de 59,99 €, soit 6 % de réduction. Édition Deluxe → 89,9 € au lieu de 109,99 €, soit 18 % de réduction.

PS4 & PS5 Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Les joueurs de Back 4 Blood qui tourneraient en rond ces dernières semaines vont être ravis :, que nous pouvons traduire par Les Tunnels de la Terreur. Malheureusement, il va falloir patienter encore un peu, puisque celui-ci ne sera pas délivré avant le 12 avril...Côté contenu, nous aurons le droit à quelques nouveautés exclusives,, infestés de zombies, bien évidemment. Du butin inédit et important attend quiconque ose s'y aventurer.Deux nouveaux Nettoyeurs seront également jouables, à savoir Sharice, un pompier et Heng, un restaurateur, qui rejoindront donc le roster de Back 4 Blood. Trois nouvelles variantes pour les Infestés et 8 skins seront également introduites, comme plusieurs petites choses, telles que des armes légendaires, une quinzaine de cartes et bien plus.. Cette extension sera gratuite pour tous les joueurs ayant fait l'acquisition de l'Édition Ultimate, Deluxe ou du Passe Annuel. Sinon, il sera possible de l'acheter séparément. Notez également que le contenu sera accessible à tous les joueurs du groupe si l'un d'eux l'a en sa possession.est, pour rappel, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series, mais fait aussi partie du catalogue du Xbox Game Pass, ce qui lui a permis d'attirer 10 millions de joueurs. Si vous souhaitez, vous aussi, le découvrir à moindre coût, notre partenaire Instant Gaming, vous le propose à des prix défiants toute concurrence sur les plateformes suivantes :