Back 4 Blood : Date de sortie, trailer et détails du FPS coopératif

Back 4 Blood en quelques mots

Date de sortie, quand sortira Back 4 Blood ?

Trailer & gameplay

Sur quelles plateformes sera disponible Back 4 Blood ?

est un FPS post-apocalyptique, développé par Turtle Rock Studios, qui est notamment à l'origine de la saga Left 4 Dead, l'une des plus appréciées du genre FPS coopératif. De ce fait, son annonce en mars 2019 a suscité un vif intérêt de la part de la communauté, même s'il est très longtemps resté silencieux. Il n'a donné de ses nouvelles qu'en fin d'année 2020, à l'occasion des Game Awards de la même année, ce qui nous a permis d'en apprendre un peu plus à son sujet.Afin de ne pas être perdu et être fin prêt, nous vous récapitulonsdans notre article.Le pitch est simple : dansle monde a basculé dans le chaos après que celui-ci ait dû faire face à un terrible parasite qui transforme tous les humains infectés en zombies.Côté gameplay et possibilités, plusieurs modes seront disponibles. Tout d'abord, une campagne, jouable aussi bien en solo qu'en coopération. Un mode multijoueur sera également de la partie, lequel est qualifié de compétitif, qui accueillera un total de huit joueurs. Les détails sont pour le moment maigres à ce sujet, mais il semble que les zombies soient ici jouables.Toutefois, pour se démarquer de ses autres concurrents,, lesquelles devraient permettre d'apporter un peu plus de rejouabilité. C'est dans ce sens que le « Directeur du jeu », une IA, s'adaptera à votre façon de jouer en vous mettant des bâtons dans les roues. Qui plus est, un système de cartes est également mis en place, pour obtenir quelques bonus avant le début de la partie. Là encore, selon les cartes choisies, son déroulement pourrait être bien différent.À l'heure où nous écrivons ces lignes,. Cependant, étant donné la situation sanitaire et comme l'a prouvé l'année 2020, nous ne sommes pas à l'abri d'un report de quelques semaines.Suite à cette plus ample présentation au début du mois de décembre, Turtle Rock Studios nous a partagé plusieurs bandes-annonces. Vous pouvez retrouver ci-dessous le trailer d'annonce, mais aussi un trailer de gameplay, permettant d'avoir un premier aperçu.Bonne nouvelle,ou presque. Il est attendu sur PC, via Steam et l'Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Le prix de vente est de 59,99 euros pour l'édition standard.Notez que cet article sera mis à jour au fil du temps si le studio partage de plus amples informations.