Back 4 Blood : Comment débloquer tous les personnages (Nettoyeurs) ?

Comment débloquer les personnages dans Back 4 Blood ?

Comme vous le savez certainement déjà, il y a en tout avec lesquels vous aurez la possibilité de jouer dans. Ces personnages, appelés, tous dotés de capacités et avantages les rendant uniques, pourront apporter une plus-value non négligeable à l'équipe et auront un rôle crucial dans la survie de votre groupe. Cependant, seuls quatre de ces Nettoyeurs (Walker, Holly, Maman et Evangelo) sont disponibles dès le début dans Back 4 Blood, Afin de présents dans le jeu, notamment Hoffman, Doc, Karlee et Jim, vous n'aurez qu'à terminer les quatre premières missions de la première partie de l'Acte 1, Le Retour du Diable. Pour être plus précis, il faudra que vous complétiez les missions Résurgence, Tunnel de Sang, Train de la Douleur et Le Croisement. Une fois que ces quatre missions auront été accomplies, une cinématique apparaîtra vous présentant tous les personnages disponibles et, désormais, jouables.