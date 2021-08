Back 4 Blood : Comment bien débuter ?

Back 4 Blood, qu'est-ce que c'est ?

Comment bien débuter sur Back 4 Blood ?

Le HUB ou lobby

Les armes et le stand de tir

La composition de votre équipement

Les Decks de cartes

Astuces pour le PVE dans Back 4 Blood

Jouez en groupe

Privilégiez les coups en mêlée

Visez la tête ou les points faibles

Surveillez votre environnement ou utilisez-le à votre avantage

Astuces pour le PVP dans Back 4 Blood

Côté des nettoyeurs

Côté des infestés

, développé par Turtle Rock Studios et édité par Warner Bros. Games, est undont la sortie officielle est programmée pour le. À l'instar des nombreux titres où la coopération est reine, vous devrez, incarnant des personnages, appelés nettoyeurs, aux compétences diverses et variéesdans un environnement grandement hostile.Proposant deux modes de jeu différents, le PvE et le PvP,où l'instinct de survie, la tactique, la stratégie et surtout l'esprit coopératif seront mis à rude épreuve. Le but sera plutôt simple pour les survivants puisqu'il faudra tout faire pour aller d'un point A à un point B en résistant aux différentes menaces croisées. Bien évidemment, divers outils, et notamment des armes ou encore des explosifs, seront à la disposition des joueurs afin de leur permettre d'atteindre l'objectif final.Lorsque vous lancez Back 4 Blood, vous vous retrouverez dans un lobby, prenant la forme d'une base sécurisée, dans lequel vous pourrez discuter avec différents PNJ. Ces PNJ auront chacun leur spécialité et donneront accès à des fonctionnalités bien spécifiques de B4B telles que le, le, les(qui débloquent des améliorations pour votre personnage favori) ou encore les Chaînes de Ravitaillement.Après avoir fait la connaissance des quelques PNJ présents dans la base, vous aurez l'occasion, à l'extérieur des murs de l'enceinte, de trouver, lequel vous permettra de. D'ailleurs, ces améliorations d'armes, qui auront une importance cruciale dans certaines circonstances, pourront être trouvées au gré de vos aventures apocalyptiques ou achetées directement dans les coffres en début de partie.Afin d'améliorer vos conditions de survie, votre nettoyeur sera équipé d'une arme principale, généralement un fusil d'assaut, un sniper ou un fusil à pompe. Cependant, bien que ces armes soient utiles et puissantes, chaque munition devra être intelligemment utilisée, la raison pour laquelle elles devront être privilégiées pour les infestés spéciaux ou les boss.De ce fait, les zombies de base, isolés, pourront être éliminés grâce à une arme secondaire qui pourra être soit une arme de poing (pistolet) ou une arme de mêlée.Afin de faire face aux hordes d'infestés, des grenades explosives, cocktails Molotov ou encore des C4, disponibles dans le troisième slot de votre inventaire, pourront être particulièrement efficaces pour en éradiquer une bonne partie.Bien entendu, la lutte contre la menace zombie devrait, sans aucun doute, occasionner quelques blessures lesquelles pourront être soignées grâce à des bandages, des kits de soin ou, temporairement, avec des painkillers.Afin de parfaire votre équipement, les nettoyeurs pourront occasionnellement être dotés d'un gadget lequel remplir diverses tâches telles que s'occuper des zombies ou avoir un impact sur votre environnement.La mécanique de système de cartes « Rogue-lite » permet de créer des expériences différentes à chaque partie, pour faire face à des combats toujours plus exigeants. À l'instar des jeux de cartes bien connus,, composé de 15 cartes différentes,. Certaines cartes seront utiles pour la mobilité alors que d'autres privilégieront les dégâts d'attaque ou la défense. Ces cartes pourront être récupérées au fur et à mesure de votre aventure et notamment à chaque fin de partie où vous serez récompensé par une carte aléatoire.Grandement inspiré par le légendaire Left 4 Dead, Back 4 Blood proposera une partie PvE tout bonnement appelée « Mode Campagne »., les nettoyeurs non contrôlés par des joueurs seront alors gérés par l'ordinateur. Les survivants auront plusieurs campagnes à leur disposition, chacune d'entre elles renfermant quatre chapitres, l'objectif restant toujours le même, arriver en un seul morceau d'un point A à un point B.Afin d'atteindre bien plus facilement les objectifs fixés par votre équipe, certains points importants pourraient être intéressants à suivre comme le fait de toujours. En effet, dans Back 4 Blood des infestés spéciaux aux caractéristiques uniques feront leur apparition de temps à autre dans votre environnement. Alors qu'un zombie lambda ne nécessitera que quelques balles de votre arme fétiche ou un bon coup de batte de baseball,, une rapidité d'exécution et une grande dextérité seront expressément demandées pour se sortir d'une situation mal embarquée. Le fait de jouer en groupe devrait donc grandement faciliter la prise d'informations et limiter l'impact des trouble-fêtes sur la survie de votre groupe.Comme vous l'aurez compris,. De ce fait,, qui plus est que certaines cartes vous permettent de récupérer des points de vie à chaque fois que vous tuer un ennemi avec une arme de mêlée. Cependant, un choix crucial s'imposera lors de la sélection d'une arme de poing ou d'une arme de mêlée en arme secondaire. Si vous jouez à quatre joueurs, nous vous conseillons de répartir équitablement les armes, deux joueurs prendront les armes de mêlée pures alors que les deux autres pourront prendre une arme de poing tel un pistolet, une autre carte vous donnera la possibilité de transformer votre coup de poing en mêlée en couteau, ce qui peut s'avérer particulièrement utile pour tuer les zombies de base.Les joueurs les plus expérimentés, mais aussi les amateurs de films post-apocalyptique, sauront que, notamment pour les zombies,. N'hésitez pas à utiliser cette technique pour nettoyer une zone remplie de zombies apathiques afin de maximiser vos dégâts et d'assurer, une nouvelle fois, votre survie. À l'instar des zombies,, malgré leur puissance,L'environnement de Back 4 Blood sera hostile à tout moment de la partie. En effet, des pièges seront disséminés tout au long de votre parcours, certaines voitures pourront voir leur alarme se déclencher et attirer une horde composée d'une centaine de zombies… Faites donc attention aux différents paramètres qui vous entourent afin de ne pas aggraver une difficulté qui n'était pas nécessaire. De plus, certains éléments présents autour de vous pourront potentiellement vous aider à progresser dans votre aventure comme des jerricans d'essence ou même des bonbonnes de gaz qui s'avéreront efficaces pour anéantir une belle partie de la horde que vous venez juste de déclencher.Lepermettra à deux équipes, composées de quatre joueurs, de s'affronter sur une carte fermée, où. Le but des survivants est simple, survivre le plus longtemps possible aux différentes vagues d'infestés envoyées.La partie pour les nettoyeurs commencera par le choix du personnage, avant de définir le Deck de cartes, lequel pourra prendre une importance cruciale pour la bonne survie du groupe après avoir éliminé quelques vagues d'ennemis. S'ensuivra une phase de Préparatifs où les nettoyeurs devront récupérer du loot disséminé de part et d'autre de la carte, mais ils devront également penser à établir une défense en se plaçant à des endroits stratégiques.. Pensez également à prendre des armes adéquates à la topographie de la carte, privilégiez les fusils d'assaut ou les fusils à pompe pour les combats rapprochés et à l'inverse des fusils à lunette pour les combats distants.Il est important de notifier que les zones de combats rapetissent à mesure que les vagues de plus en plus abondantes s'enchaînent. De ce fait, à un moment de la partie, si l'un de vos coéquipiers tombe à terre, il faudra potentiellement faire le choix de ne pas le relever afin de grappiller de précieuses secondes de survie qui vous permettront peut-être de faire la différence, et de remporter une victoire bien méritée.Les joueurs auront la possibilité de choisir parmi trois catégories d'infestés, à savoir Piqueuse, Pestiféré ou Géant dans lesquelles trois mutants sont disponibles. Des Points de mutation seront nécessaires pour jouer et faire apparaître chacun des infestés ainsi que pour faire évoluer la taille ou la puissance des hordes de zombies communs.Le but des infestés est, comme vous l'aurez compris, d'arriver à mettre fin aux jours des quatre nettoyeurs en utilisant les capacités spéciales de chaque mutant.Bien entendu,afin d'infliger des dégâts ciblés sur un survivant qui aurait pu s'éloigner un peu trop loin du troupeau ou d'attaquer de manière synchronisée le groupe adverse afin de l'acculer et de lui mettre la pression. Les dégâts que vous infligerez en tant qu'infesté vous permettront de gagner des Points de mutation lesquels seront utiles afin de réapparaître sous une nouvelle forme.