Babylon's Fall : Square Enix a envoyé des sondages aux joueurs pour améliorer le jeu

Le hack 'n' slash multijoueur de Platinum Games et Square Enix, Babylon's Fall, avait profité d'une version démo, il y a plusieurs mois. Elle semblait avoir convaincu les joueurs et les joueuses. Or, le titre est récemment arrivé en version 1.0 et il n'a pas fait l'unanimité, selon les derniers retours et notes des rédactions spécialisées. D'ailleurs, à son lancement, Babylon's Fall a fait un démarrage assez faible Néanmoins, Square Enix n'a pas dit son dernier mot. Selon les derniers propos rapportés par Eurogamer . L'éditeur chercherait à « offrir à chacun une expérience de jeu encore meilleure ».Ainsi, il se pourrait que de futures mises à jour, d'après les retours des joueurs et des joueuses, viennent améliorer Babylon's Fall. Pour en avoir le coeur net, il faut tout de même attendre une communication officielle de la part de Square Enix ou bien de Platinum Games.Au moment où nous écrivons ces lignes, Babylon's Fall possède un score de 42 pour sa version PS5, sur le site Metacritic. Pour PC, la note est de 37, sur le même site.