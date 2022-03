Babylon's Fall : Un démarrage faible avec peu de joueurs au rendez-vous

PC Édition Standard → 45,49 € au lieu de 69,99 €, soit 35 % de réduction. Édition Deluxe → 78,89 € au lieu de 109,99 €, soit 28 % de réduction.



PlatinumGames et Square Enix ont récemment sorti un nouveau titre sur la plupart des plateformes de jeu. Il s'agit d'un hack 'n' slash, avec une dimension multijoueur, du nom de Babylon's Fall. Si le titre s'était offert une version démo il y a plusieurs mois, et semblait avoir intrigué les joueurs et les joueuses, son démarrage n'est malheureusement pas des plus mémorables.En effet, d'après les chiffres annoncés récemment, les ventes de Babylon's Fall ont été plutôt faibles depuis sa sortie officielle. À tel point que la version Steam de Babylon's Fall n'a attiré, selon le plus haut pic, que 650 personnes connectées en simultané, il y a quelques heures. Au moment où nous écrivons ces lignes, le pic est de 1 064 joueurs et joueuses . Bien que cette statistique augmente un tantinet, elle montre surtout que la stratégie marketing et commerciale de Square Enix, pour Babylon's Fall, était probablement un peu faible et de ce fait peu efficace.Pour donner un ordre d'idée, Dying Light 2: Stay Humain avait atteint 250 000 joueurs sur PC, le jour de sa sortie. Elden Ring a culminé, quant à lui, à un pic de 890 000 joueurs connectés simultanément. Bien qu'il soit difficile de comparer ces deux titres à Babylon's Fall, ces dernières statistiques permettent de mesurer le faible taux de personnes ayant acheté et jouant au dernier jeu de PlatinumGames, ces derniers jours.