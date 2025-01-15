PS Store : Une multitude de jeux en promotion grâce aux Offres de la nouvelle année (jusqu'au 30 janvier 2025)

Les Offres de la nouvelle année sont arrivées sur le PlayStation Store, et sont disponibles jusqu'au 30 janvier 2025.

PS Store, les Offres de la nouvelle année (jusqu'au 30 janvier 2025)

Hitman World of Assassination (PS4 et PS5) → 27,99 € au lieu de 69,99 €.

(PS4 et PS5) → 27,99 € au lieu de 69,99 €. EA SPORTS FC 25 Édition Ultimate (PS4 et PS5) → 43,99 € au lieu de 109,99 €.

(PS4 et PS5) → 43,99 € au lieu de 109,99 €. A Way Out (PS4) → 5,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS4) → 5,99 € au lieu de 29,99 €. The Witcher 3: Wild Hunt (PS4 et PS5) → 5,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS4 et PS5) → 5,99 € au lieu de 29,99 €. Planet Zoo (PS5) → 32,49 € au lieu de 49,99 €.

(PS5) → 32,49 € au lieu de 49,99 €. Ravenswatch Legendary Edition (PS4 et PS5) → 27,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4 et PS5) → 27,99 € au lieu de 39,99 €. Crysis Remastered Trilogy (PS4) → 12,49 € au lieu de 49,99 €.

(PS4) → 12,49 € au lieu de 49,99 €. Unravel Two (PS4) → 3,99 € au lieu de 19,99 €.

(PS4) → 3,99 € au lieu de 19,99 €. Avatar: Frontiers of Pandora Deluxe Edition (PS5) → 35,99 € au lieu de 89,99 €.

(PS5) → 35,99 € au lieu de 89,99 €. Detroit: Become Human (PS4) → 14,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS4) → 14,99 € au lieu de 29,99 €. The Last of Us Part I Édition numérique Deluxe (PS5) → 59,39 € au lieu de 89,99 €.

(PS5) → 59,39 € au lieu de 89,99 €. The Walking Dead: The Telltale Definitive Series (PS4) → 14,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS4) → 14,99 € au lieu de 49,99 €. Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €. Lords of the Fallen (PS5) → 27,99 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 27,99 € au lieu de 69,99 €. Persona 5 (PS4) → 8,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS4) → 8,99 € au lieu de 59,99 €. Coral Island (PS5) → 20,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS5) → 20,99 € au lieu de 29,99 €. Life is Strange: Double Exposure Édition Deluxe (PS5) → 46,89 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 46,89 € au lieu de 69,99 €. Blasphemous (PS5) → 4,99 € au lieu de 24,99 €.

(PS5) → 4,99 € au lieu de 24,99 €. Steelrising Bastille Edition (PS5) → 10,49 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 10,49 € au lieu de 69,99 €. Castlevania Anniversary Collection (PS4) → 3,99 € au lieu de 19,99 €.

(PS4) → 3,99 € au lieu de 19,99 €. MediEvil Édition Deluxe numérique (PS4) → 19,99 € au lieu de 39,99 €.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Il y a très peu de temps, le(aussi dit « PS Store ») s'est doté d'une nouvelle catégorie promotionnelle, c'est-à-dire. Grâce à cette promotion, les joueurs et les joueuses étant sur PS4 ou bien PS5 peuvent étoffer leur bibliothèque vidéoludique en se procurant de nouveaux jeux à moindre coût. Précisons quesont disponibles jusqu'au 30 janvier 2025.Comme à l'accoutumée, nous vous proposons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux qui figurent dans. Si vous souhaitez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur ledepuis votre console.Pour conclure, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PlayStation Store à moindre coût :