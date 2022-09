Avatar: Frontiers of Pandora : James Cameron est « très enthousiaste » à son sujet

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Même si nous allons devoir patienter encore quelques mois avant de découvrir, qui n'est maintenant plus prévu avant le mois d'avril 2023, alors qu'une sortie semblait se préciser pour ce mois de novembre, juste après celle du tant attendu Skull & Bones Dans un échange avec IGN , le réalisateur, oscarisé pour Titanic, et nominé pour Avatar, indique être « très enthousiaste à l'idée de ce que fait Ubisoft avec son système de création de jeux ». S'il a suivi le développement, et surtout la création de l'histoire et tout ce qui l'entoure,. Ce dernier a simplement veillé à ce que tout ce qui soit raconté fasse partie du canon, c'est-à-dire posséder un lien, une logique, avec l'univers.Pour le reste,. Si d'autres films sont prévus après Avatar : la voie de l'eau, la question des jeux vidéo n'a pas été tranchée, et cela se fera, très probablement, en fonction des retours de ce Avatar: Frontiers of Pandora. Mais Ubisoft pourrait poursuivre sa série, en parallèle des films.En attendant, rappelons que la sortie d'Avatar: Frontiers of Pandora devrait se faire entre le mois d'avril 2023 et le mois de mars 2024. Ubisoft devrait nous en dire plus d'ici quelques mois.