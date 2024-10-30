Avatar: Frontiers of Pandora dévoile son deuxième pack d'histoire avec une date

Massive Entertainment et Ubisoft ont, récemment, annoncé le deuxième pack d'histoire d'Avatar: Frontiers of Pandora et ont révélé sa date de sortie.
Mise à jour du
25/11/2024
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Via le compte Twitter/X du jeu, Massive Entertainment et Ubisoft ont annoncé que la sortie du deuxième pack d'histoire d'Avatar: Frontiers of Pandora, intitulé « Les Secrets des Montagnes », est repoussée de quelques jours en raison « d'un problème de dernière minute ». Le contenu additionnel se rendra, désormais, disponible le 28 novembre 2024, au lieu du 26.
Les joueurs et les joueuses d'Avatar: Frontiers of Pandora
ont pu découvrir le premier DLC, nommé « Le Briseur de Ciel », au cours du mois de juillet 2024. D'ailleurs, ces derniers vont prochainement pouvoir repartir à Pandora, notamment pour parcourir le deuxième pack d'histoire, qui dispose à présent de sa date de sortie
.
Le deuxième pack d'histoire d'Avatar: Frontiers of Pandora arrive en novembre 2024
En effet, grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu et celui d'Ubisoft, nous avons appris que le deuxième pack d'histoire d'Avatar: Frontiers of Pandora se rendra disponible le 26 novembre 2024
. Celui-ci est nommé « Secrets of the Spire » dans la langue de Shakespeare et « Les Secrets des Montagnes » en français. D'après les informations dévoilées, ce nouveau contenu additionnel nous fera « vivre des batailles aériennes épiques
» et à arpenter la Forêt embrumée, soit une zone montagneuse de Pandora.
Rappelons, à ce sujet, que le deuxième pack d'histoire d'Avatar: Frontiers of Pandora
est inclus dans le Season Pass/Passe Saisonnier du titre de Massive Entertainment et Ubisoft. Celui-ci est affiché au prix de 39,99 € sur les différents stores.
Rendez-vous donc le 26 novembre 2024 pour découvrir le pack d'histoire « Secrets of the Spire » sur Avatar: Frontiers of Pandora
. Le jeu d'action-aventure de Massive Entertainment est, pour rappel, disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous souhaitez acheter Avatar: Frontiers of Pandora
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