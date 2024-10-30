Avatar: Frontiers of Pandora dévoile son deuxième pack d'histoire avec une date

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 25 novembre 2024 à 16h36
Massive Entertainment et Ubisoft ont, récemment, annoncé le deuxième pack d'histoire d'Avatar: Frontiers of Pandora et ont révélé sa date de sortie.
Avatar: Frontiers of Pandora dévoile son deuxième pack d'histoire avec une date
Mise à jour du 25/11/2024 : Via le compte Twitter/X du jeu, Massive Entertainment et Ubisoft ont annoncé que la sortie du deuxième pack d'histoire d'Avatar: Frontiers of Pandora, intitulé « Les Secrets des Montagnes », est repoussée de quelques jours en raison « d'un problème de dernière minute ». Le contenu additionnel se rendra, désormais, disponible le 28 novembre 2024, au lieu du 26.
Les joueurs et les joueuses d'Avatar: Frontiers of Pandora ont pu découvrir le premier DLC, nommé « Le Briseur de Ciel », au cours du mois de juillet 2024. D'ailleurs, ces derniers vont prochainement pouvoir repartir à Pandora, notamment pour parcourir le deuxième pack d'histoire, qui dispose à présent de sa date de sortie.

Le deuxième pack d'histoire d'Avatar: Frontiers of Pandora arrive en novembre 2024

En effet, grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu et celui d'Ubisoft, nous avons appris que le deuxième pack d'histoire d'Avatar: Frontiers of Pandora se rendra disponible le 26 novembre 2024. Celui-ci est nommé « Secrets of the Spire » dans la langue de Shakespeare et « Les Secrets des Montagnes » en français. D'après les informations dévoilées, ce nouveau contenu additionnel nous fera « vivre des batailles aériennes épiques » et à arpenter la Forêt embrumée, soit une zone montagneuse de Pandora.
Rappelons, à ce sujet, que le deuxième pack d'histoire d'Avatar: Frontiers of Pandora est inclus dans le Season Pass/Passe Saisonnier du titre de Massive Entertainment et Ubisoft. Celui-ci est affiché au prix de 39,99 € sur les différents stores.

Miniature vidéo

Rendez-vous donc le 26 novembre 2024 pour découvrir le pack d'histoire « Secrets of the Spire » sur Avatar: Frontiers of Pandora. Le jeu d'action-aventure de Massive Entertainment est, pour rappel, disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous souhaitez acheter Avatar: Frontiers of Pandora tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur les plateformes suivantes :
  • PC
    • Édition Standard → 13,99 € au lieu de 30 €, soit 53 % de réduction.
  • Xbox Series
    • Édition Standard → 59,79 € au lieu de 80 €, soit 25 % de réduction.
    • Édition Gold → 82,99 € au lieu de 110 €, soit 25 % de réduction.
    • Édition Ultimate → 91,99 € au lieu de 130 €, soit 29 % de réduction.
  • PS5
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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