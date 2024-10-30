Avatar: Frontiers of Pandora dévoile son deuxième pack d'histoire avec une date

Massive Entertainment et Ubisoft ont, récemment, annoncé le deuxième pack d'histoire d'Avatar: Frontiers of Pandora et ont révélé sa date de sortie.

Le deuxième pack d'histoire d'Avatar: Frontiers of Pandora arrive en novembre 2024

Les Secrets des Montagnes, le 2nd pack histoire d'Avatar: Frontiers of Pandora, sortira le 26 novembre !

Participez à des batailles aériennes épiques au-dessus de la Forêt embrumée, une région montagneuse spectaculaire de Pandora. pic.twitter.com/4kfB69UvkW — Ubisoft FR 🇫🇷 (@UbisoftFR) October 29, 2024

PC Édition Standard → 13,99 € au lieu de 30 €, soit 53 % de réduction.

Xbox Series Édition Standard → 59,79 € au lieu de 80 €, soit 25 % de réduction. Édition Gold → 82,99 € au lieu de 110 €, soit 25 % de réduction. Édition Ultimate → 91,99 € au lieu de 130 €, soit 29 % de réduction.

PS5

Carte PSN 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Les joueurs et les joueuses d'ont pu découvrir le premier DLC, nommé « Le Briseur de Ciel », au cours du mois de juillet 2024. D'ailleurs, ces derniers vont prochainement pouvoir repartir à Pandora, notamment pour parcourirEn effet, grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu et celui d'Ubisoft, nous avons appris que. Celui-ci est nommé « Secrets of the Spire » dans la langue de Shakespeare et « Les Secrets des Montagnes » en français. D'après les informations dévoilées, ce nouveau contenu additionnel nous fera « vivre des batailles aériennes épiques » et à arpenter la Forêt embrumée, soit une zone montagneuse de Pandora.Rappelons, à ce sujet, que le deuxième pack d'histoire d'est inclus dans le Season Pass/Passe Saisonnier du titre de Massive Entertainment et Ubisoft. Celui-ci est affiché au prix de 39,99 € sur les différents stores.Rendez-vous donc le 26 novembre 2024 pour découvrir le pack d'histoire « Secrets of the Spire » sur. Le jeu d'action-aventure de Massive Entertainment est, pour rappel, disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous souhaitez achetertout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur les plateformes suivantes :