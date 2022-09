Ubisoft : Tencent investit 300 millions d'euros dans sa société mère

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Les rachats de studios sont de plus en plus courants, et Ubisoft reste pour le moment plus ou moins autonome, bien que certaines rumeurs aient vu le jour en début d'année. En ce mois de septembre, l'éditeur français a annoncé que Tencent allait investir, sans la racheter, dans la société, ou plus précisément dans la holding familiale qui la contrôle, Guillemot Brothers Limited.Ainsi,. De fait,, mais Ubisoft a précisé que cela n'allait en rien changer l'administration (la société ne sera d'ailleurs pas représentée au conseil d'administration) et ne pourra pas non plus vendre ses actions avant cinq ans, et la famille reste prioritaire si le cas se présentait.Pourquoi cet investissement alors ?. Grâce à cela, l'entreprise pourra développer des jeux mobiles et tenter de s'imposer sur ce marché. Ubisoft a également la volonté de lancer ses jeux PC en Chine, notamment ses plus gros succès, dans le but de grandir, encore et toujours.Pour rappel, le prochain Assassin's Creed, nommé Mirage, a récemment été dévoilé et se présentera plus amplement d'ici quelques jours. D'ailleurs, le studio nous en dira plus sur ses projets ce 10 septembre, à l'occasion d'un Ubisoft Forward