Assassin's Creed Valhalla sera jouable gratuitement pendant un week-end en décembre

Un week-end gratuit en décembre pour Assassin's Creed Valhalla

PC (Ubisoft Connect) Édition Standard → 17,99 € au lieu de 59,99 €, soit 70 % de réduction. Édition Deluxe → 25,48 € au lieu de 79,99 €, soit 68 % de réduction. Édition Ragnarök → 32,75 € au lieu de 99,99 €, soit 67 % de réduction. Édition Complète → 48,89 € au lieu de 79,99 €, soit 39 % de réduction.

(Ubisoft Connect) Xbox Édition Standard → 23,59 € au lieu de 69,99 €, soit 66 % de réduction. Édition Ragnarök → 32,6 € au lieu de 99,99 €, soit 67 % de réduction.

PlayStation

Carte PSN 20 € → 18,99 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Ces derniers jours,, développé et édité par Ubisoft, ne cesse d'être au cœur de l'actualité vidéoludique. Récemment, le soft a accueilli son dernier contenu additionnel, soit le DLC « The Last Chapter » (« Le dernier chapitre », en français) et Ubisoft a annoncé l'arrivée d'un crossover avec Destiny 2 . Mais, ce n'est pas tout.Les joueurs et les joueuses seront, très probablement, ravis d'apprendre qu', pendant quelques jours, au mois de décembre. Cette période d'est prévue aux dates suivantes : du. Ainsi, ce sera l'occasion pour celles et ceux qui n'ont pas encore joué à Assassin's Creed Valhalla de découvrir le soft, et ce sans débourser un seul centime.Ubisoft a également prévu une autre surprise pour la communauté. En effet, le 21 décembre prochain, les joueurs pourront récupérer gratuitement(disponible dans Assassin's Creed 2), via Ubisoft Connect.Pour rappel, Assassin's Creed Valhalla est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC. La version Steam arrive en décembre. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de belles réductions sur certaines versions du titre :