Assassin's Creed Valhalla débarque (enfin) sur Steam

. Cela commence par l'arrivée de son plus grand succès ces dernières années,. Deux ans après sa sortie, uniquement sur sa plateforme, l'Ubisoft Connect, et l'Epic Games Store,La nouvelle n'est pas réellement surprenante, étant donné qu'une rumeur à ce sujet a vu le jour il y a peu. Elle se confirme donc,. Cette date n'est pas anodine, étant donné qu'elle coïncide avec la sortie du DLC « Le dernier Chapitre » lequel marque, normalement, la fin du suivi pour Valhalla, quelques mois seulement avant la sortie du nouveau jeu, Assassin's Creed Mirage Ce choix d'Ubisoft n'est pas anodin et pourrait permettre au jeu, le meilleur de la franchise, de connaître une seconde jeunesse, puisque la plupart des productions qui arrivent sur Steam avec un décalage sont très souvent des succès ( Sea of Thieves peut en témoigner). Pour préparer au mieux cette sortie, si vous attendiez sa disponibilité sur Steam avant de profiter de cette aventure au temps des Vikings, sachez que vous pouvez, d'ores et déjà, l'ajouter à votre liste de souhaits en vous rendant sur sa page Concernant le futur d'Ubisoft sur Steam, il semblerait que le studio souhaite augmenter sa visibilité et ses chances, étant donné qu'au moins deux autres jeux arriveront,, bien qu'il soit probablement trop tard pour ce dernier. Espérons, à l'avenir, que l'éditeur français propose ses jeux sur Steam, pour éviter de devoir multiplier les launchers ou tout simplement mettre toutes les chances de son côté pour assurer un succès, comme pourrait l'être Skull & Bones