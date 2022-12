Assassin's Creed Valhalla : Un crossover avec Destiny 2 en approche

Destiny 2 s'invite dans Assassin's Creed Valhalla, et inversement

The worlds of Assassin's creed and Destiny are about to collide.

Assassin’s Creed Valhalla and Destiny 2 Crossover Cosmetics: available December 6. — Ubisoft (@Ubisoft) December 1, 2022

PC (Ubisoft Connect) Édition Standard → 17,99 € au lieu de 59,99 €, soit 70 % de réduction. Édition Deluxe → 25,48 € au lieu de 79,99 €, soit 68 % de réduction. Édition Ragnarök → 32,75 € au lieu de 99,99 €, soit 67 % de réduction. Édition Complète → 48,89 € au lieu de 79,99 €, soit 39 % de réduction.

(Ubisoft Connect) Xbox Édition Standard → 23,59 € au lieu de 69,99 €, soit 66 % de réduction. Édition Ragnarök → 32,6 € au lieu de 99,99 €, soit 67 % de réduction.

PlayStation

Carte PSN 20 € → 18,99 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Il y a seulement quelques jours, au moment où nous écrivons ces lignes,a accueilli son dernier DLC intitulé « The Last Chapter » (« Le dernier chapitre » en français). Celui-ci signe, comme vous le savez probablement déjà, la fin de l'aventure d'Eivor. Or, Ubisoft ne compte pas s'arrêter là.En effet, le studio de développement et éditeur en charge du titre a récemment annoncé, notamment via une publication sur Twitter, qu'est prévu. Celui-ci doit se rendre disponible leet apportera dessur les deux titres.Ainsi, à compter du 6 décembre, les joueurs et les joueuses d'Assassin's Creed Valhalla pourront acheter, incluant notamment des pièces d'équipement, des épées ainsi qu'un skin d'éclaireur et un autre pour leur monture. Par ailleurs, celles et ceux étant sur Destiny 2 pourront se rendre, à cette même date, au store d'Everversum afin de se procurer, comprenant trois ensembles d'ornements d'armure, une coque de spectre, un vaisseau et un passereau.Pour rappel, Assassin's Creed Valhalla est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC. La version Steam arrive en décembre. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de belles réductions sur certaines versions du titre :