Assassin’s Creed Valhalla sera finalement plus grand que Odyssey

Dans un premier temps annoncé plus petit, le monde d'Assassin's Creed Valhalla sera, dans sa globalité, plus important que celui proposé dans Odyssey.

L'une des premières choses que nous avions apprises suite à la révélation en grande pompe de, à la fin du mois d'avril, était que. Finalement, il semble que les joueurs pourront profiter de quelque chose de plus grand, comme l'a affirmé Julien Laferrière, l'un des producteurs du titre.Lors d'un entretien avec Julien Chièze, l'intéressé a expliqué qu'avec la présence de la Norvège, de l'Angleterre, mais aussi « d'autres mondes encore secrets », le monde de Valhalla sera « encore un peu plus gros que celui d'Assassin's Creed Odyssey ». Cependant, le joueur ne devrait pas s'ennuyer et pléthore d'activités seront de la partie. Julien Laferrière promet même « des heures de gameplay pour les joueurs ».Nous devrions en apprendre un peu plus dans les semaines qui arrivent, notamment durant l'Ubisoft Forward qui se tiendra le 12 juillet prochain , d'autant plus que les développeurs ont promis une campagne marketing importante , afin de lever le voile petit à petit sur le titre.sortira, pour rappel, en fin d'année 2020 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X.