Après son officialisation, Ubisoft a tenu à partager une longue bande-annonce de son prochain Assassin's Creed : Valhalla.

Une bande-annonce pour Assassin's Creed Valhalla

Nous avons vraiment hâte que les joueurs puissent vivre cette incroyable aventure Viking. En incarnant Eivor, un guerrier et chef de clan viking, les joueurs feront face aux difficultés d’établir un nouveau foyer au beau milieu d'une lutte de pouvoir pour le contrôle de l'Angleterre .

Une date de sortie approximative pour Assassin's Creed Valhalla

Nous savons depuis ce 29 avril que le prochain épisode de la sagase nommeraitet prendrait place dans l'univers des. Néanmoins, Ubisoft nous avait donné rendez-vous ce 30 avril pour de plus amples informations, et n'a pas manqué à son rendez-vous.L'éditeur français n'a pas fait les choses à moitié et a publié, permettant de faire connaissance avec ce nouvel univers et quelques-uns des protagonistes. Le joueur incarnera alors, un Viking chassé de sa Norvège natale qui devra tenter de trouver de nouvelles terres pour son peuple. Son périple le fera notamment voyager en Angleterre, avec comme but ultime de rejoindreDéveloppé par Ubisoft Montréal, à qui l'ont doit notamment Black Flag et Origins, le studio est impatient que les joueurs se plongent dans l'aventure, comme l'indique Ashraf Ismail, Directeur Créatif d’Assassin’s Creed Valhalla :Comme il fallait s'y attendre, même si ce n'était pas officiel,. Pour ce qui est du PC, l’exclusivité est donnée à l'Epic Games Store, en plus de Uplay, le launcher d'Ubisoft.Malheureusement, aucune date de sortie précise n'a pour le moment été donnée,