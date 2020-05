Assassin's Creed Valhalla : Le « teaser » présent dans The Division 2 n'était qu'une coïncidence

Assassin's Creed Valhalla a été au cœur de nombreuses rumeurs, dont une émanait directement d'un jeu Ubisoft. Toutefois, il semblerait que celle-ci ne soit qu'une simple coïncidence.

(À propos de l'image présente dans The Division 2) Vous savez ce qui est fou avec ça ? C'était une totale coïncidence. C'est juste parce que The Division 2 est fait en Suède, et ils voulaient juste y mettre quelques références. Le designer voulait juste mettre quelques références à la culture Nordique. Cela n'avait rien à voir avec nous.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Souvenez-vous, suite à la sortie de The Division 2 en mars 2019, une nouvelle rumeur était apparue sur la toile à cause d'une image présente dans le jeu de tir d'Ubisoft . Cette dernière était loin d'être une simple image,, faisant directement référence à l'univers des Vikings, venant alors appuyer d'autres rumeurs de l'époque. Qui plus est, le personnage de cette image semblait tenir une pomme d'Eden dans sa main droite, élément emblématique de la licence.Cependant, alors que cette image aurait pu s'apparenter à un teaser très en avance, il s'agit tout compte fait d'une coïncidence, comme l'a indiqué le directeur narratif, Darby McDevitt.Darby McDevitt précise qu'au moment de la sortie de The Division 2, plus d'un an avant la révélation tant attendue de Assassin's Creed Valhalla,. Il explique également que lorsque les joueurs découvriront ce titre, ils comprendront alors qu'il n'y a aucun rapport avec cette image.Pour rappel, Assassin’s Creed Valhalla sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X en fin d'année 2020, mais aucune date de sortie précise n'a pour le moment été donnée.