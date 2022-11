Assassin's Creed Valhalla : Le New Game+ n'arrivera pas

Assassin's Creed Valhalla ne disposera pas de New Game+

[...] Assassin's Creed Valhalla a été bâti comme une expérience Assassin's Creed spécifique, très différente dans sa structure des titres précédents et offrant de nouveaux moyens d'approcher l'univers et ses personnages. Lorsque nous avons étudié l'éventualité de la mise en place d'un mode Nouvelle partie+, nous avons réalisé que la profondeur du jeu limitait les possibilités d'apporter une rejouabilité unique et gratifiante [...]

PC Édition Standard → 17,24 € au lieu de 59,99 €, soit 71 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 23,49 € au lieu de 69,99 €, soit 66 % de réduction. Édition Ragnarök → 38,58 € au lieu de 99,99 €, soit 61 % de réduction. Édition Gold → 59,99 € au lieu de 99,99 €, soit 40 % de réduction. Édition Complete → 51,58 € au lieu de 139,99 €, soit 63 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 45,29 € au lieu de 50 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN 20 € → 18,99 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



De façon générale, la plupart des jeux disposent, dès leur lancement ou un peu plus tard, du mode New Game+ (« Nouvelle partie+ », en français). Pour ne citer qu'un exemple, les développeurs du studio Spiders ont ajouté cette fonctionnalité à Steelrising , quelques semaines après la sortie officielle du titre. Malheureusement, ce mode n'arrivera pas sur Assassin's Creed Valhalla. Bien que cette fonctionnalité soit très attendue par les joueurs et les joueuses. Néanmoins, notons qu'Assassin's Creed Valhalla accueillera prochainement un nouveau DLC. Gratuit, ce contenu additionnel est nommé « The Lost Chapter » et apportera une conclusion quant aux aventures d'Eivor et quant au clan du Grand Corbeau. D'ailleurs, la date de sortie de ce DLC est désormais connue. Pour rappel, Assassin's Creed Valhalla est disponible sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC.